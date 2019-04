Dennis in Club Brugge-filmpje achter de schermen: “No Micky Mouse business here” TV

10 april 2019

18u05

Bron: Club TV 0 Club Brugge Sinds de start van de play-offs hebben ze bij Club Brugge overal camera’s geplaatst, tot in de kleedkamers toe. In een montagestuk na elke speeldag, ‘We never walk alone’, krijgen de supporters inzicht in hoe de spelers een match beleven. Na de 4-0-overwinning tegen Standard speelt vooral Emmanuel Dennis een hoofdrol in de video.

Algemeen manager, Vincent Mannaert, wist dat Dennis in goede vorm is en sprak hem voor de wedstrijd nog even aan. “Vandaag is het een sleutelmatch. Doe gewoon verder zoals je de laatste wedstrijden bezig bent en dan kan je altijd bepalend zijn. Maar probeer diezelfde kracht te brengen. Blijf gefocust en geloof, geloof, geloof.”

Een boodschap die Dennis goed had begrepen, want op de rechterflank was de Nigeriaan Kosanović vaak te snel af. Voor rust kon hij de wedstrijd beslissen door de 3-0 binnen te koppen. Zijn tweede goal in deze play-offs en zijn zevende van het seizoen.

Op het veld, in de catacomben en in de kleedkamer niets dan blije gezichten na de overwinning tegen Standard. Doelman Horvath stond te dansen, Vormer feliciteerde iedereen en voor Ivan Leko, Vincent Mannaert en Edward Still (een assistent-trainer) kon er zelfs een pintje van af. Het meest opvallende moment? Dennis die net na de partij in de camera roept: “No Mickey Mouse business here!”