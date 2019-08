Degryse: “Club zet de trend in België en heeft duidelijke voorsprong op de rest” Redactie

05 augustus 2019

Onze analist Marc Degryse ziet dat Club Brugge met het binnenhalen van Simon Mignolet haar internationale ambities niet onder stoelen of banken steekt. “Ze tonen hiermee hun honger. De voorbije jaren zijn ze uitgegroeid tot de beste club van het land, maar daarmee stopt het niet. Hun ambities liggen nog hoger, die liggen internationaal. Zij zetten nu de trend in België, en het is aan de rest om in hun spoor te geraken. Het is duidelijk dat ze een voorsprong hebben op de concurrentie, een vijf à zes jaar op Anderlecht. Club is een machine, het wordt dé te kloppen ploeg.”

Bekijk de volledige analyse van Degryse in de video hierboven