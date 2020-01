De wonderweek van Vanaken: woensdag de Gouden Schoen, vanavond een gouden goal op Anderlecht ODBS

19 januari 2020

18u58 1

Wat een moment voor Hans Vanaken. Minuut 40 in het Astridpark. Club op achterstand, na een straf doelpunt van debutant Colassin (18). Rechtstreekse vrije trap Ruud Vormer. Afgeblokt in het muurtje, tot jolijt van de Anderlechtfans. Waarna Vanaken, die zich na woensdagavond twéévoudig Gouden Schoen mag noemen, de afvallende bal in één tijd vanop een 25 meter op de slof neemt. Over het hoofd van een verbouwereerde Van Crombrugge, die de bal enig mooi in zijn linkerhoek ziet verdwijnen. Wat een manier om je te tonen in de eerste match na de triomf woensdag op het Gala van de Gouden Schoen in Puurs. Zijn tiende competitiegoal alweer dit seizoen, nadat hij er ook drie maakte in de kwalificaties voor de Champions League en eentje op het kampioenenbal tegen Real Madrid.

Eerder in de wedstrijd had Vanaken ook al zijn klasse laten bewonderen, toen hij uitpakte met een geweldige lange crossbal in de loop van Dennis. Die pakte goed aan, maar liet vervolgens de kans op de 0-1 liggen. Vanaken speelt ook met een speciaal shirt ter ere van zijn tweede triomf op de Gouden Schoen (zie foto hieronder).