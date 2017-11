De wonderbaarlijke wederopstanding van Butelle: van verschoppeling tot redder? Wouter Devynck

Wie had dat aan het begin van het seizoen kunnen voorspellen? Dat Ludovic Butelle (34) zelfs nog maar in beeld zou komen om Club Brugge uit de penarie te helpen. "Als Ludovic straks opnieuw in doel komt, zal hij het heel goed doen", is zijn manager overtuigd.

‘Butelle blundert opnieuw.’ Het was in Het Laatste Nieuws van maandag 2 mei de titel boven een artikel nadat de Fransman op speeldag zes van play-off 1 de mist inging bij de vroege 0-1. Een bijstukje weliswaar, omdat Club er nog in slaagde de scheve situatie recht te zetten en geen punten verloor.

Toch was voor Preud’homme de maat vol. Zijn numéro un keepte immers al het hele ­seizoen onzeker. Een schim van de kampioenenmaker die zo schitterde in de play-offs van het jaar daarvoor. "Dat heeft ­iedereen gezien en dat beseft Ludovic zelf ook wel", geeft ­Sébastien Stassin toe. De ex-speler van Cercle, Zulte Waregem en KV Oostende behartigt mee de zaken van Butelle. "Maar wat niemand weet en wat Ludovic ook nooit wilde rondbazuinen, is dat in die periode zijn zoontje geopereerd werd aan het hart."

Maël Butelle (11), geboren met een hartafwijking en slechts één functionerende long, is altijd een beetje een zorgenkindje geweest. Vorig seizoen dus blijkbaar nog wat meer. "Het was in die omstandigheden niet simpel voor Ludovic om zijn focus te bewaren en zo is hij effectief in een dipje terechtgekomen. Gelukkig is Maël nu weer gezond en wel."

Zijn blunder tegen Essevee ­betekende voor Butelle wel het begin van het einde. De volgende speeldag toverde MPH Ethan Horvath uit zijn mouw en die bleef ook staan. Ondanks een turbulente debuutmatch op Charleroi, gekruid met ­spectaculaire reddingen en een... flater, zette het bestuur vol in op de Amerikaan. Hij zou dit seizoen eerste doelman worden.

Niet naar KVO

Butelle werd achteruit geschoven. Of hij zich zou neerleggen bij een nieuw statuut als tweede keeper, of hij was vrij om een andere ploeg te zoeken. Dat werd hem ook zo meegedeeld. Alleen hadden ze er in Brugge geen rekening mee gehouden dat Butelle zich niet zomaar zou laten afschepen. Eerder al waren er strubbelingen geweest rond het in de zomer van 2018 aflopende contract en de optie om het met nóg een jaar te verlengen. Club wilde niet zomaar meegaan in de wens van de doelman om die te lichten.

Waardoor Butelle het hard speelde en enkel wou vertrekken als er een ploeg op de ­proppen kwam die aan zijn wensen voldeed. Zo zou hij aan KV Oostende een contract van drie seizoenen hebben gevraagd. Dat zag KVO niet zitten voor een 34-jarige keeper. ­Andere aanbiedingen sloeg hij dan weer zelf af. Ondertussen had Club wel al Guillaume ­Hubert binnengehaald als tweede keeper. Een (jonge) landgenoot, op dat moment belangrijk om niet in de problemen te komen met het aantal Belgen op het wedstrijdblad.

Vierde keeper

Waardoor Butelle meer dan ooit keeper op overschot was. En Club op hem geen beroep meer wilde doen. Omdat ze het volste vertrouwen hadden in Horvath. Met als gevolg dat ­Butelle in de rangorde zelfs de jonge Jens Teunckens (19) zag passeren. De Doelman van het Jaar 2016 gedegradeerd tot vierde keeper. Pijnlijk. Op die periode wil Stassin liever niet te veel ingaan. "Dat is tussen speler en Club."

Er zijn er die de boel verzieken als ze aan de kant geschoven worden, maar Ludovic is altijd positief gebleven Manager Butelle

De onzekere tussenkomsten van Horvath, het gegeven dat niemand zeker was dat Hubert goed zou presteren en de on­ervarenheid van Teunckens, deed ze in Brugge beseffen dat Butelle wel eens de oplossing zou kunnen bieden. Niet ideaal weliswaar, omdat de keeper nul matchritme in de armen had. Vandaar dat hij vorige week mocht aantreden in een oefenmatch.

De blunder van Hubert heeft alles nu in een stroomversnelling gebracht. Eén voordeel: Butelle is steeds scherp blijven trainen. Dat ­bevestigen ook zijn ploegmaats. "En even belangrijk", zegt Stassin. "Hij is ­altijd positief ­gebleven. Er zijn er die de boel ­verzieken als ze aan de kant geschoven worden, maar zo zit Ludovic niet in elkaar. Hij is blij dat hij nu beloond wordt voor het feit dat hij altijd hard is blijven werken."

Het lijkt erop dat die beloning volgt in de vorm van een basisplaats in de bekermatch op ­Zulte Waregem donderdag. Leko twijfelt enkel nog omdat het toch niet zo evident is om een keeper die zes maanden niet gespeeld heeft in het elftal te droppen. Maar het blijft een gegeven dat na Horvath nu ook Hubert niet voldoet. Wat heb je dan nog te verliezen? Butelle alleszins niets meer. Dieper dan hij gezeten heeft kan niet meer.

Wat niemand weet, is dat in die mindere periode in play-off 1 vorig seizoen zijn zoontje geopereerd werd aan het hart Manager Butelle

Vandaar dat het plezier er bij hem afstraalt de laatste weken. Op training, zelfs op dagen ­zoals gisteren als de regen met bakken uit de lucht valt, maar evengoed in de oefenmatch ­vorige week. Met luide stem zijn verdediging coachend en grinta uitstralend. Dat is ook wat Leko wil. Alleen is de vraag welke Butelle we zullen te zien krijgen als hij in actie komt. De kampioenenmaker of de twijfelende doelman die zijn plaats verloor aan Horvath?

Die laatste moet overigens nog niet wanhopen. Tot nader order gelooft Club nog altijd in zijn talent, alleen moet er gezocht worden naar een manier om de Amerikaan er weer bovenop te krijgen. Werk aan de winkel voor keeperstrainer Jan Van Steenberghe.

Einde contract

Blijft nog de vraag hoe het dan verder moet met Butelle en diens contract dat volgende ­zomer afloopt. "Als Ludovic tot de winterstop geen seconde meer zou spelen, is het simpel", stelt Stassin. "Maar ik heb er vertrouwen in dat als hij straks opnieuw in de ploeg komt, hij het heel goed zal doen. En dan is alles mogelijk. Waarom geen verlengd verblijf?"

Het is ook de spreidstand waar Club Brugge voor staat. Kán het wel doorgaan met een keeper die tot voor kort volledig uit beeld was? Probeert het het straks nog eens met Horvath en/of Hubert? Of haalt het straks gewoon een nieuwe doelman? Donderdag om 20.45u zal al veel duidelijk worden.

