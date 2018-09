De vroege vogel in Wesley, Club-spits die op zijn 21ste twee kinderen van 7 en 6 heeft: "Moeilijk maar ook makkelijk" ODBS

09 september 2018

20u39

Bron: Sportweekend 0 Club Brugge Niemand in Brugge die nog aan de kwaliteiten van Wesley Moraes twijfelt. De Braziliaan verlengde vorige week zijn contract nog tot 2023, waardoor zijn salaris in de buurt van grootverdieners Vanaken en Vormer komt. Niet slecht voor een spits van 21, die ook naast het veld al vroeg in actie schoot - zo leert een interview van 'Sportweekend' met Wesley.

21 jaar is Wesley pas, maar de krachtpatser in de spits van blauw-zwart heeft al wel twee kinderen: een dochter van 7 en een zoontje van 6. Zij verblijven in Brazilië, waar de moeder van Wesley voor hen zorgt. "De taal is te moeilijk voor hen, daarom dat ze beter in Brazilië dan België blijven", aldus Wesley in 'Sportweekend' op vrt. "Ergens is dat moeilijk, maar ook makkelijk: ik ben hier louter om me te focussen op het voetbal en goed te presteren. Het afgelopen seizoen zijn ze hier ook wel een tweetal maanden geweest."

Ook voor Wesley zelf verliep de aanpassing aan België niet van een leien dakje. "In het begin was het moeilijk door de koude en het eten, maar nu voel ik me hier prima. Ik heb hier via de club ook een goeie vriend die veel voor me regelt. Dat is er wel aan te zien denk ik." Inderdaad: na zijn 13 goals vorig seizoen scoorde hij er op de openingsspeeldag tegen Eupen twee, tot een rode kaart in de match erna tegen Moeskroen roet in het eten gooide. Een soap rond de strafmaat volgde, maar tegen Anderlecht en Zulte Waregem stond Wesley er alweer.

En straks volgt de Champions League, met onder andere een dubbele confrontatie tegen Atlético Madrid. Een voor Wesley apart duel. "Op mijn 18de heb ik nog stage gelopen bij Atlético. Dat is vast en zeker een extra motivatie om te scoren tegen hen. Wie weet, als ik kan uitblinken in de Champions League... Dan kan ik misschien ooit mijn ultieme kinderdroom vervullen: spelen voor de nationale ploeg van Brazilië."