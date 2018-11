De vijf werken van Club Brugge: zo veel problemen, zo weinig tijd Tomas Taecke

26 november 2018

08u25 0 Club Brugge De goeie prestatie in Genk en het exploot in Monaco hebben het lange tijd verdoezeld, maar de problemen bij Club zijn legio. Met 6 op 21 doet zelfs enkel Waasland-Beveren slechter. Aan de vooravond van de topmatchen tegen Dortmund en Standard brengen we de problemen in kaart.

1) Overvloed aan blessures

Hoe je het draait of keert, de volle ziekenboeg speelt Club Brugge al even parten. Ivan Leko wou dit niet als excuus inroepen, maar vooral de afwezigheid van Danjuma en Dennis laat zich al een tijdje voelen. Die eerste is dit seizoen de revelatie, terwijl Dennis voor zijn blessure in een goeie periode zat: twee spelers die met hun individuele kwaliteiten ontzettend belangrijk zijn voor Club. In het systeem van Leko zijn de flanken van cruciaal belang: dan helpt het niet dat Cools, Vlietinck en Diatta, die net in vorm was tegen KVO en Genk, ook nog eens ontbreken. Dortmund is uitgerekend op de vleugels het meest kwetsbaar. Op links is Hakimi, de vervanger van Schmelzer, véél te offensief, terwijl de degelijke Piszczek op rechts te weinig steun krijgt van vleugelspitsen Sancho of Pulisic die voor hem spelen. Anderlecht vangt de blessures op met eigen jongeren, maar dat is voor Club klaarblijkelijk geen optie.

