De metamorfose van Wesley: slimmer, rustiger, gezonder en beslissender Niels Poissonnier en Tomas Taecke

03 augustus 2018

08u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge De jongen is een man geworden. Op en naast het veld. Wesley Moraes (21): slimmer, gezonder, verfijnder, beslissender en rustiger dan twee jaar geleden.

Zijn lichaam maskeerde zijn leeftijd. Toen Wesley in de winter van 2016 in Brugge neerstreek, merkte teammanager Dévy Rigaux al snel dat de Braziliaan - in tegenstelling tot zijn gespierd lijf - "mentaal nog frêle" was. Zijn persoonlijke begeleider, Gilberto Tavares, heeft het zelfs over "onvolwassen op alle vlakken". De spits was simpelweg té beïnvloedbaar. Té veel levensgenieter ook. "We moesten hem behoeden voor de mensen waarmee hij omging en voor de slechte dingen aan een uitgaansbuurt", herinnert Tavares zich.

