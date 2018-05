De man die Sterchele ontdekte: "Na tien minuten wisten we: da's een topper" Niels Vleminckx

08 mei 2018

13u12 0 Club Brugge Wanneer het over François Sterchele gaat, gaat het vooral over zijn karakter. Maar ook sportief was zijn dood een groot verlies voor het Belgische voetbal. Alleen: hoe komt het dat hij pas op zijn 25ste bij een topclub terechtkwam? Zijn ontdekker verklaart: "Hij was lang te jong in zijn hoofd."

François Sterchele werd als kind opgeleid bij RFC de Liège, maar werd daar doorgestuurd. Hij moest zelf een stap achteruit zetten naar het provinciale voetbal, waar hij bij Kelmis voetbalde. Na de promotie naar vierde klasse kroonde hij zich daar op zijn tot topschutter met 24 goals. Alleen: Sterchele was toen al 22. Naar hedendaagse normen stokoud voor iemand die het als prof wil maken.

"En toch begrijp ik ergens dat hij voordien niet werd opgepikt door de grote ploegen", vertelt Eddy Vandezande. Hij was in 2004 sportief directeur van OH Leuven, de derdeklasser die Sterchele binnenhaalde. "François was misschien nog niet klaar voor profvoetbal. Hij was lang zeer jong in zijn hoofd. Speels. Dat is niet negatief, maar het strookt niet met de verwachtingen van een grote club."

Niet dat er geen topklassers interesse hadden getoond - Vandezande kreeg zijn gouden tip van een scout uit eerste klasse. "Paul Theunis, toen scout van Racing Genk, vertelde me over een speler die net niet het niveau haalde dat zij zochten, maar die wel iets voor ons kon zijn. (lacht) Ik ben hem er nog altijd dankbaar voor. De eerste keer dat ik Çois ben gaan scouten, dacht ik tijdens de opwarming wel: ‘Oei’. Hij veegde er zijn voeten aan. Maar dat was François, die opwarming was niets voor hem. Wat telde, was de match. Wel: hij had drie baltoetsen nodig om te scoren."

Vandezande stuurde verschillende scouts naar Kelmis om de spits te bekijken. "Ik weet nog dat Arnold Rijsenburg naar een wedstrijd trok die om 15u begon. Om 15u10 kreeg ik telefoon van hem. 'Awel, ge vindt het niet?', vroeg ik hem. 'Integendeel', zei hij. 'Ik heb nu al genoeg gezien. Topper. Némen." De beschrijving van Sterchele in het eerste scoutingsverslag van OHL, sloeg nagels met koppen.

"Technisch bedreven, snelle en vlotscorende aanvaller die niet op zijn plaats is in bevordering. Constant in beweging en loerend, is zowel diep als in de voet aanspeelbaar en heeft altijd een doelgericht actie in huis. Technisch zo bedreven dat hij zich acht van de tien keer weet vrij te spelen. Ondanks zijn jonge leeftijd kapitein en vervult deze zaak perfect. Gedraagt zich als leider en is bijzonder populair."

Eddy Vandezande glimlacht nog eens. "Dat is hélemaal juist. We hadden al snel door dat we hem niet konden houden. Maar hij was wel heel correct. Bij onze match voor de promotie, moesten we harken om voldoende geld voor de premies bij elkaar te halen. De spelers verwachtten meer dan wat we konden geven. Maar toen ik het bedrag in de kleedkamer noemde, riep François luid: ‘Alors, on joue! Nu gaan we spelen.’ En als François akkoord was, volgde heel de kleedkamer. Het was een crème van een kerel, echt waar."