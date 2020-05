De lijst van fratsen is ein-de-loos: van penaltymisser tot aanvaring met Clement of hoe Diagne zichzelf onmogelijk heeft gemaakt bij Club

Redactie

04 mei 2020

11u52 1 Club Brugge Hij heeft geen introductie meer nodig. Mbaye Diagne, het enfant terrible van Club, heeft nog maar eens van zich laten horen. De Senegalees weigert zijn huurwoning te verlaten . Het lijstje van zijn fratsen bijhouden wordt haast een full-time job. Een overzicht.

M. Jr. Diagne

Het begon allemaal al op zijn voorstelling bij Club. De topschutter uit de Turkse competitie werd pas voor de neus van Anderlecht weggekaapt. Diagne weigerde echter te poseren met z’n nieuwe shirt. Er stond ‘M. Diagne’ onder het rugnummer 10, maar de Senegalees wilde plots met ‘M. Jr. Diagne’ spelen. “Da’s de naam van mijn zoon”, klonk het. Omdat Club sinds afgelopen zomer in Westkapelle traint en de fanshop zich nog steeds aan het Jan Breydelstadion bevindt, moest een medewerker opnieuw naar Brugge en terug rijden. Een rit van zo’n veertig minuten.

“Niet in mijn contract”

Het duurde niet lang of Diagne zorgde alweer voor onrust. Door zijn conditionele achterstand moest Diagne individueel bijtrainen van de staf. Hij weigerde evenwel. “Dat staat niet in mijn contract”, liet-ie verstaan. “Ik train alleen met de groep.”

Douchen in plaats van lopen

Na Moeskroen liet Diagne weer van zich spreken. Onder Clement moeten de invallers en bankzitters na elke match loopoefeningen doen op het veld. Diagne had daarover al eens moeilijk gedaan, maar wanneer hij op Moeskroen gepasseerd werd, plooide hij niet. Diagne ging douchen in plaats van lopen. Vier dagen later ontbrak hij in de selectie voor de komst van PSG. “Ik heb de voorbije dagen veel te weinig van hem gezien”, bleef Clement toen nog op de vlakte.

Een avond in Parijs

Ongetwijfeld dé druppel die de emmer deed overlopen bij coach Philippe Clement. In de Champions League trok Club vol goeie moed naar Parijs om er de sterren van PSG te bekampen. Bij een 1-0 voorsprong voor de Parijzenaars kreeg Club een kwartier voor tijd de ultieme kans op de gelijkmaker. Penalty. Een kolfje naar de hand van Hans Vanaken, dacht iedereen. Dat was buiten de eigenwijze Senegalees gerekend. Hij stond slechts enkele minuten op het veld, maar eiste de bal op. Een woedende Vanaken moest worden gekalmeerd. Het onvermijdelijke gebeurde, Diagne miste de elfmeter. Ook Clement kon zijn woede niet verbergen. Weg kans op een knap gelijkspel.



Trip naar Istanbul

Tegen Galatasaray - waar Club Diagne huurt - zat de Senegalees de volgende speeldag niet in de selectie. De bedoeling was dat Diagne gewoon in België bleef, terwijl de rest van de Brugse selectie naar Istanbul trok. Ook hier dacht de spits even anders over. Plots stond ook hij in Istanbul. Om de clash tussen zijn clubs live te aanschouwen en… om voorzichtig zijn toekomst te bespreken. Een brug te ver voor blauw-zwart, dat Diagne na zijn reisje niet langer liet meetrainen in Knokke-Heist. Een individueel programma moest de oplossing zijn.

Rolls Royce

Geen groepstrainingen meer en dus ook geen wedstrijden voor Mbaye Diagne. Je zou haast denken dat hij z’n lesje wel zou leren. Nee dus. Twee dagen na zijn schorsing werd zijn Rolls Royce in beslag genomen na een politiecontrole in het Zoute in Knokke. De verzekering van de luxewagen bleek te ontbreken. Ondertussen heeft hij zijn wagen weer terug, dat bewees hij met een filmpje.



Coach vastgegrepen

Op de Senegalse televisie reageerde Diagne op het voorval in Parijs en zijn schorsing. “In Senegal weet iedereen dat ik geen penalty mis. Ik kan ook nog altijd niet geloven dat ik deze gemist heb. Toen de vice-kapitein (Hans Vanaken, red.) naar mij kwam, zei die dat hij wel zou trappen. Maar uiteindelijk trapte ik. Of dat de enige reden is waarom ik geschorst ben bij Club? (grijnst) Neen, ik heb de coach ook vastgegrepen.” Club ontkende de uitspraken van Diagne bij VTM Nieuws.



Kritiek

De aanvaller kreeg uiteraard heel wat kritiek te verduren na zijn zoveelste stoot. Op Instagram snoerde hij z’n criticasters de mond. Diagne toonde een foto van zijn statistieken: vier goals in amper 177 minuten (in de Jupiler Pro League) bij blauw-zwart. Toegegeven: ’t zijn mooie cijfers. De volgende foto van de Senegalees was een artikel: “Diagne gestraft omdat hij een penalty mist.” Een minimalisering van zijn dure penaltymisser. Hij snapte niet dat hij met zo’n statistieken nauwelijks aan de bak kwam.

Kapsel

Een maand zonder streek van Diagne is een maand niet geleefd. Bijna twee weken na de afgesproken datum keerde hij terug naar België na de winterstop. Hij was overbodig geworden bij Club en kreeg tot begin februari de tijd om een nieuwe club te vinden. De Senegalese spits arriveerde echter terug in Brugge, met een opvallend kapsel. Hij kleurde zijn haar in het... blauw-zwart.

Schadeclaim

Galatasaray was niet te spreken over de gang van zaken. Sinds Diagne in het Champions League-duel tegen PSG de strafschopmisser van het jaar liet optekenen, kwam de Senegalese spits niet meer in actie. Dat was niet naar de zin van de Turkse topclub. Omdat Diagne niet meer mocht meespelen en meetrainen, zagen ze de waarde van hun spits kelderen. Dus stapte de club samen met Diagne naar de FIFA om een fikse schadevergoeding te eisen. Galatasaray zou 15 miljoen euro hebben gevraagd, net dat tikkeltje meer dan de aankoopoptie van circa 13 miljoen dat de Turkse topclub in het huurcontract liet optekenen. Club liet al snel weten zich geen zorgen te maken.

Huurwoning

Het was een tijdje windstil, maar ook in coronatijden duikt de spits nu weer op. Het huurcontract van zijn villa liep eind april af. Diagne weigerde zijn woonst zoals afgesproken te verlaten, tot woede van de eigenaar. Die had immers al een nieuwe huurder gevonden die op 1 mei zou intrekken. Diagne maakte het zichzelf onmogelijk bij de huisbaas met nachtelijke sms’en naar diens vrouw, dreigtelefoons, materiële beschadiging en overlast.



