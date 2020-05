De interesse neemt alleen maar toe: ook Hertha Berlijn denkt aan Diatta TTV

08 mei 2020

Coronacrisis of niet, de interesse in Krépin Diatta (21) neemt alleen maar toe. Duitse media weten dat ook Hertha Berlijn concreet geïnteresseerd is in de Senegalese vleugelspits, iets waar Club Brugge in elk geval nog niet van op de hoogte is.

Vraag is of Diatta aan de slag wil bij de laagvlieger in de Bundesliga én of Hertha bereid is om de flinke transfersom neer te tellen voor de flankspeler.

Club verkocht Wesley vorig seizoen voor 25 miljoen euro aan het Engelse Aston Villa. ‘t Is aannemelijk dat de vraagprijs voor de jonge Diatta van dezelfde grootteorde zal zijn. Vorige zomer al zette Ajax Diatta op de longlist, intussen staat de Senegalees ook in de belangstelling van PSG, Napoli, Milan en tal van andere Europese clubs.