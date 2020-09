De impressionante stats van Hans Vanaken, die zijn 250ste match voor Club Brugge speelt Niels Poissonnier

20 september 2020

08u00 0 Club Brugge Jubileum voor Hans Vanaken (28). Zondag speelt hij in Waregem al zijn 250ste(!) wedstrijd voor Club. Meteen het bewijs dat hij de afgelopen vijf jaar amper geblesseerd is geweest. Zijn statistieken zijn al even impressionant.

113de wedstrijd op rij

Zijn laatste match die hij miste voor Club dateert van - hou u vast - 11 maart 2018. Op Sint-Truiden. Toen-ie uitzonderlijk forfait moest geven wegens last aan de rug. Sindsdien speelde Vanaken élke match.

Elke 161 minuten beslissend

Aantal goals: 73. Aantal assists: 55. Aantal speelminuten: 20.710. Wat maakt dat Vanaken om de 161 minuten een cruciaal aandeel heeft in een doelpunt. Da's gemiddeld 1 keer op twee matchen. Straf. Niemand in de huidige selectie van Club komt maar in de buurt van zulke cijfers.

230 keer titularis

Van de 257 duels die Club speelde sinds Vanaken er tekende, kwam-ie dus slechts in 8 wedstrijden niet in actie. En van die 249 matchen dat hij er wel bij was, stond Vanaken 230 keer in de basis - logisch. De zeldzame keren dat hij op de bank begon, was vooral in z'n eerste seizoen (2015-2016). En dan nog meer bepaald in de Europa League. Van de acht matchen waarin hij kon spelen, mocht hij er toen slechts maar in drie aan de match beginnen. Da's tegenwoordig ondenkbaar.

249 wedstrijden

188x Jupiler Pro League

20x Beker van België

38x Champions League / Europa League

3x Supercup