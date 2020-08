De exponent van de malaise bij Club: Gouden Schoen Vanaken is de weg helemaal kwijt TTV

24 augustus 2020

08u13 12 Club Brugge Vorig seizoen had-ie er rond deze tijd al drie binnen gelegd. Hans Vanaken (27), nu al vier matchen een schim van zichzelf bij een zwalpend Club Brugge.



‘t Is de slechtste start in tijden van Club Brugge... maar ook van Hans Vanaken. De Gouden Schoen geeft niet thuis - niet in de bekerfinale, maar ook niet in de drie competitiematchen die blauw-zwart reeds achter de rug heeft. Vanaken is de exponent van de malaise bij Club - hij die de Bruggelingen de weg toont, is die zelf helemaal kwijt.

Hans was naar verluidt niet zo tevreden met de kritiek in de krant(en) na zijn slechte bekerfinale. Wie zo vaak bejubeld wordt, moet toch tegen een stootje kunnen, niet? Die kritiek was nochtans op zijn plaats - ook tegen Charleroi presteerde de spelmaker van Club vervolgens ver onder de norm. In Eupen was er beterschap, met een goeie assist voor Vormer. Veel meer was de open kans die hij oog in oog met De Wolf miste exemplarisch voor zijn matige match in de Oostkantons, daar waar Club bij vlagen nochtans weer wat demonstreerde. ‘t Was niet slecht zoals tegen Antwerp, Charleroi of Beerschot, maar ook niet goed. Van Vanaken verwachten we toch veel meer na een handvol topseizoenen en twee individuele hoofdprijzen.

Geslenter en balverlies

Gisteren tegen Beerschot was de eerste helft opnieuw slecht, de tweede ietsje minder slap maar wederom onvoldoende. Veel geslenter en balverlies, slechte voorzetten en nauwelijks één goeie, moeilijke pass. Opnieuw geen deftig schot op doel. Wat is er aan de hand met ‘s lands beste speler - hij van wie Club nog méér afhankelijk blijkt dan ooit gedacht? “Ik ga mijn spelers hier niet individueel beoordelen”, aldus Clement op de vraag wat er met zijn spelmaker aan de hand is: “We zullen dat in de week doen. Binnenskamers.”

Clement noemde geen namen, maar vond enkele spelers dingen doen die hij in jaren niet had gezien. Vanaken moet één van hen zijn geweest. “Het is altijd makkelijk om naar die jongens te kijken wanneer het slecht gaat”, nam Mats Rits zijn ploegmaat in bescherming. “Of hij op training uit vorm is? Neen. Hij blijft er ook rustig bij.”

Een goeie Vanaken zou Club al een flinke stap in de juiste richting helpen. Ook de Diatta’s en Balanta’s van blauw-zwart zijn op zoek naar zichzelf. Minder mekkeren en nadenken, meer voetballen en zijn ding doen is wat Vanaken te doen staat. De uitmatch in Genk is een goeie gelegenheid om orde op zaken te stellen. (TTV)

