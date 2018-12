De diesel in Amrabat komt op toerental: "Kijk naar zijn benen, man. En naar die kont. IJzersterk is hij" Niels Poissonnier

03 december 2018

07u11 0 Club Brugge Anderhalf uur met Sofyan Amrabat (22) ouwehoeren over het spelletje? Graag. Liever dan tegen hem te moeten spelen. Nú toch.

Onbekend is onbemind.

Een week terug sprak omzeggens niemand over Sofyan Amrabat. Zeker niet in positieve zin. Geruisloos was-ie in de anonimiteit beland, na het bekerdebacle in Deinze. De slordige 2 miljoen euro die Club eind augustus neertelde voor de middenvelder, leek een belabberde investering. Amrabat was veelal tribuneklant. En bankzitter. Nummer drie in de hiërarchie, achter Nakamba en Rits.

Maar zie. Zeven dagen later regent het ineens complimenten.

