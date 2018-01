De Bock heeft akkoord met Leeds Tomas Taecke

Club Brugge Clubverdediger Laurens De Bock lijkt op weg naar het Engelse Leeds United. De linksachter heeft een akkoord met de traditieclub uit de Championship, die momenteel met Club Brugge een overeenkomst probeert te bereiken.

Laurens De Bock verhuist wellicht eerstdaags naar Leeds United. De Engelse club voerde vorige week enkele gesprekken met de verdediger en zijn entourage met het oog op een definitieve overgang. Naast Leeds is er ook uit Italië concrete interesse voor de linksachter, al geeft de Oost-Vlaming op dit moment de voorkeur aan een avontuur in de Championship.

Wel moet Club nog een akkoord bereiken met Leeds over de transfersom. Blauw-zwart betaalde in 2013 ongeveer 3 miljoen euro aan Lokeren voor De Bock, maar zou nu met een kleiner bedrag vrede nemen. Sinds het begin van dit seizoen raakte de vleugelverdediger, die slechts vier keer in de basis stond onder Leko, op een zijspoor bij blauw-zwart. Binnenlandse clubs toonden de voorbije weken interesse om De Bock te huren, maar daar heeft de verdediger geen zin in.

Wanneer Club en Leeds straks consensus bereiken, lijkt hij blauw-zwart dan ook na 5 jaar te verlaten. Als De Bock straks definitief voor Leeds kiest, strijdt hij in de terugronde voor een plaatsje in de play-offs. De Engelse club bekleedt momenteel de zesde plaats en dat is net voldoende voor de eindstrijd om het derde promotieticket naar de Premier League.

