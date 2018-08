Danjuma is (sinds kort) de naam CLUB KENT NIET DE MINSTE MOEITE MET KV KORTRIJK Niels Poissonnier

10 augustus 2018

22u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge “Hoe spreek je het precies uit?” Tv-commentaren vragen zich vooralsnog af waar de klemtoon ligt, terwijl de fans zijn naam nog niet uit volle borst scanderen als de ploegopstelling weerklinkt. ’t Is een kwestie van tijd. Danjuma, dames en heren.

Voetballers zijn soms eigenaardige wezens.

Neem nu de betreurde François Sterchele. Halfweg zijn carrière wilde de Luikenaar plots ‘Sterkélé’ genoemd worden. Klonk beter, vond ie.

In dat verlengde heet Arnaut Groeneveld sinds vorige maand ‘Danjuma’ – zijn tweede naam op zijn identiteitskaart. En vooraleer u denkt dat de man niet meer geassocieerd wil worden met zijn vader: het heeft daar naar eigen zeggen niets mee te maken. Arnaut vindt ‘Danjuma’ gewoon leuker. Geef hem eens ongelijk. Groeneveld, da’s iets voor een defensieve middenvelder. Of voor een centrale verdediger die af en toe eens aan de noodrem hangt en vervroegd mag gaan douchen. Danjuma daarentegen… Daarvoor gaat een mens op het puntje van zijn stoel zitten. ’t Is een (artiesten)naam die tot de verbeelding spreekt. Je wil als 7-jarige in het park toch niet Groeneveld zijn? Danjuma, ja.

