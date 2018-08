Daar is hij al! Brugse recordtransfer Rezaei traint mee en is hij zondag meteen van de partij tegen Anderlecht? TT

23 augustus 2018

13u20

Nauwelijks een dag nadat de interesse van Club Brugge in de Iraanse spits Kaveh Rezaei bekendraakte, trainde de gewezen Zebra vanmorgen al mee met blauw-zwart in aanloop naar de topper van zondag tegen Anderlecht. Afwachten of Rezaei dan al zijn opwachting maakt. Speelgerechtigd moet hij geraken, al is hij wat licht op de sukkel met de knie. Club Brugge neemt deze keer alvast het zekere voor het onzekere. Zo haalt blauw-zwart geen goedkope opportuniteit of back-up voor Wesley, maar wel een direct inzetbare garantie op doelpunten - gegeerd door het gros van de eersteklassers. Het kostenplaatje van Kaveh Rezaei is dan ook navenant. De door Charleroi vooropgestelde zeven miljoen euro, dat vond Club wat overdreven. Wel spendeerden Verhaeghe en Mannaert een bedrag van bijna 5 miljoen, nog steeds goed voor een absoluut recordbedrag voor een transfer binnen de landsgrenzen.

Club haalde in het verleden voor 4 miljoen Vanaken en Daerden op bij Lokeren en Genk, dat ook voor Mboyo en Kebano dat bedrag betaalde aan AA Gent en Sporting Charleroi. Kara van Genk kostte Anderlecht in totaal dan wel 4,5 miljoen euro, maar één miljoen daarvan was bonus. En ook Anderlecht trok in 2006 vier miljoen euro uit voor Boussoufa van AA Gent.

Dat Club nu voor een 26-jarige Iraniër alle records verbreekt, is even opvallend als logisch. Blauw-zwart ving deze week ongeveer 15 miljoen euro voor Diaby en Limbombe en strijkt straks miljoenen op in de Champions League. Met de komst van Rezaei slaat blauw-zwart twee vliegen in één klap. De sterke en behoorlijk balvaste spits kan enerzijds Wesley vervangen als speerpunt - de Braziliaan is in principe nog geschorst tot eind september - en kan anderzijds ook als alternatief dienen voor Vossen, Schrijvers, Dennis, Diatta of de vertrokken Diaby naast Wesley. Rezaei, vorig seizoen goed voor 16 goals, hoeft zich bovendien niet aan te passen en kent de competitie.