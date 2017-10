Crowdfunding van Club Brugge succes: rolstoelgebruiker Peter krijgt nieuw wagentje na rellen Siebe De Voogt

16u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Benny Proot Peter Depover met zijn wagentje. Club Brugge Club Brugge heeft 4.000 euro ingezameld voor rolstoelgebruiker Peter Depover (51), wiens rode wagentje zondag in brand werd gestoken door hooligans bij de rellen na Club-Antwerp. In nog geen 24 uur tijd werd het geld voor een nieuwe Vespa Piaggio voor de schoenmaker uit de buurt van het Jan Breydelstadion ingezameld.

"Onze actie verliep erg vlot", zegt woordvoerder Kirsten Willem. "De leverancier van de oorspronkelijke Vespa geeft 18,91 procent korting. Met de 4.000 euro van onze supporters kunnen we Peter een nieuwe brommer geven. Of die blauw-zwart zal kleuren? De kleur zullen we met hem bespreken."

Peter raakte meer dan 30 jaar geleden verlamd na een zwaar verkeersongeval. Hij belandde in een rolstoel en kocht drie jaar geleden zijn brommertje aan, waarmee hij zonder aanpassingen kon pendelen tussen z'n twee zaken. Voor de actie van de hooligans had hij geen enkel goed woord over. "Dit zijn geen Club-supporters, maar mensen die enkel uit zijn op vernielingen. Het is simpel: van andermans spullen blijf je af!", vertelde hij vandaag in onze krant.

Met de massale respons die hij kreeg, is hij erg opgetogen. "Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Ik ben enorm verrast door de vele steunbetuigingen die ik heb gekregen", reageert hij. "Ik krijg binnen enkele weken mijn brommertje terug in zijn oorspronkelijke rode kleur!"