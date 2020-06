Coronacrisis dwingt ook Club Brugge tot besparen: titelpremie gehalveerd tot 1,4 miljoen euro Niels Poissonnier

13 juni 2020

03u00 5 Club Brugge Geen traditioneel kampioenenfeest, evenmin een gangbare titelpremie. Kregen de Brugse helden in 2018 nog 3,2 miljoen euro om onder elkaar te ­verdelen, dan moeten ze nu tevreden zijn met ­minder dan de helft: 1,4 miljoen. Een (logisch) ­gevolg van de coronacrisis.

De onderhandelingen tussen bestuur en spelersgroep — althans een delegatie — zijn afgerond, een deal is gevonden. Voor de behaalde titel — in afwachting van de uitkomst van de vele rechtszaken is Club Brugge nog altijd de officiële landskampioen 2019-2020 — én voor de beker­finale die op 1 augustus gepland stond. De bedragen zijn evenwel niet meer wat ze geweest zijn. Zeker wat de kampioenenpremie betreft.

Toen Michel Preud’homme blauw-zwart in 2016 voor het eerst in elf jaar weer de titel bezorgde, leverde dat de spelersgroep 2,8 miljoen euro extra op. Een bonus die — zoals bij elke club tegenwoordig — via een welbepaalde sleutel onder elkaar werd verdeeld. Concreet: wie meer speelt, krijgt meer. Da’s nu niet anders. Maar de te verdelen som is dezer dagen van een andere grootorde. Na de 2,8 miljoen euro in 2016 en de 3,2 miljoen die de groep van Ivan Leko in 2018 kreeg, moeten Vanaken en co. het deze keer stellen met een gezamenlijke titelbonus van 1,4 miljoen euro bruto. Of hoe de coronacrisis de kampioenenpremie in Brugge meer dan gehalveerd heeft.

De verdeelsleutel zal ook nu toegepast worden. Alleen: jongens die omzeggens niet gespeeld hebben, grijpen naast hun deel. Anders blijft er te weinig over voor de sterkhouders. Verstaanbaar. Clement deed afgelopen seizoen namelijk beroep op liefst 28 spelers. En ’t is niet dankzij pakweg Danjuma, Vossen, Amrabat en Cools dat Club kampioen is geworden, hé. Wellicht zal ook Diagne zijn deel van de koek niet krijgen, gezien z’n verbanning eind vorig jaar — hij stond niet eens op de kampioenenfoto.

Binnen de kleedkamer heeft men begrip voor de sterk gehalveerde titelpremie. De spelersgroep beseft ook wel dat de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat Club naast heel wat inkomsten greep. Door het vroegtijdig stopzetten van de competitie, en bijgevolg het kampioenenfeest dat niet kon plaatsvinden, greep blauw-zwart naast minstens

6 miljoen euro inkomsten. Een aantal uitgespaarde kosten, waaronder het niet hoeven te betalen van een pak wedstrijdpremies, woog daar niet tegenop.

Iedereen blijven betalen

Bovendien moet Club ook heel wat geld afstaan. De landskampioen staat traditioneel 1,35 miljoen euro af, die naar de andere clubs gaat. Maar sinds dit jaar kwam daar — op vraag van onder meer Anderlecht — ook nog eens een solidariteitsbijdrage bij. Alle clubs die Europa in mogen, moeten tien procent van hun startgeld en de marketpool doneren aan de overige Belgische ploegen. In het ­geval van Club gaat dat om een slordige 2 miljoen euro.

Dat alles maakt dat ook de titelhouder op bepaalde zaken moet beknibbelen. Zeker omdat Club de enige topclub in ons land is die gedurende de hele coronacrisis iedereen volledig is blijven uitbetalen. Van Hans Vanaken tot de poetsvrouw.

Dan is het niet onlogisch dat de titel­premie flink gehalveerd is.