Concurrentie houdt hart vast: Club Brugge wil uitpakken met Edmilson

04 juli 2020

07u02 76 Club Brugge Niet Standard of Antwerp, maar Club Brugge heeft de beste kaarten om Junior Edmilson terug te halen. Alleen ligt het Qatarese Al Duhail voorlopig dwars.

Jan Breydel. Daar speelde Junior Edmilson Paulo da Silva (25) zijn laatste wedstrijd voor Standard. Op 22 juli 2018, de strijd om de supercup tegen Club Brugge, scoorde hij zelfs. Diezelfde avond kondigde hij zijn afscheid aan. Geen toptransfer naar Real Sociedad, Porto of Fiorentina, wel naar het Qatarese Al Duhail.

Een aanbod dat hij niet kon weerstaan. Edmilson verdient in de woestijn namelijk 3,5 miljoen euro netto per jaar. De Qatarezen betaalden om en bij de 6 miljoen euro aan Standard.

Het was een keuze voor het geld, daar heeft de speler zelf nooit over gelogen. “Ik weet dat ik veel kritiek ga krijgen”, zei hij. “De mensen zullen zeggen dat ik nog jong ben, dat ik mijn carrière zal vergooien, dat het een rare competitie is om nu al naartoe te trekken. Maar ik moet dit doen. Er is ook het weer, de zon, het strand. Ik ben een Braziliaan, zoiets speelt mee in mijn beslissing. Wij houden van het goede leven.”

Verveling

Spijt van zijn beslissing had hij zijn eerste seizoen niet. Maar vorig jaar sloeg de verveling bij momenten toch toe en nam het sportieve stilaan de bovenhand. In de wintertransferperiode was er interesse van Standard en Antwerp. Met de Rouches had Edmilson zelfs een akkoord, maar Al Duhail zei in laatste instantie nee tegen het Luikse voorstel. Ook Antwerp ving bot.

Club Brugge onderzocht het dossier van de Braziliaanse Belg nauwkeurig en zette een paar weken geleden het licht op groen om zijn komst te bewerkstelligen. Trainer Philippe Clement is fan, Edmilson zelf wil graag komen.

Weg uit zijn gouden kooi op het eilandje The Pearl, waar hij woont in een penthouse van 560 vierkante meter met een privéstrand, tijd om te schitteren op het veld.

Niet vergeten dat bondscoach Roberto Martínez hem op een shortlist had staan voor hij vertrok naar Qatar.

Lepe sjeik

Het grote probleem? Clubeigenaar en voorzitter Abdullah al Thani is een gewiekste onderhandelaar. Bovendien is de sjeik bijzonder ambitieus: hij wil de Aziatische Champions League winnen. Daarvoor investeerde hij vorig seizoen nog in het halen van Mehdi Benatia (ex-AS Roma) en Mario Mandzukic (vermaarde Kroatische topspits met een verleden bij Bayern München, Atlético Madrid en Juventus). Al Thani laat Edmilson met andere woorden niet graag vertrekken.

Maar als Club Brugge het gepaste bedrag op tafel legt, is misschien een deal mogelijk. Het toont alleszins aan dat blauw-zwart komend jaar op alle fronten wil meestrijden, niet alleen in de Jupiler Pro League maar ook Europees.

Bovendien zou het halen van Edmilson een serieuze tik zijn voor alle titelconcurrenten in België. Zij houden hun hart vast.

