Clubfans trekken alle registers open: kolkende mensenzee zal opnieuw spelersbus verwelkomen voor match tegen Anderlecht Tomas Taecke

03 mei 2018

07u00 0

Het is zondag van moeten voor Club Brugge en dus trekken de fans voor de komst van Anderlecht opnieuw alle registers open. De aanhang van blauw-zwart plant een nieuwe busverwelkoming, vergelijkbaar met het ontzettend warme onthaal voor de spelers voorafgaand aan de titelmatch in 2016. Via fora en Facebook roepen de fans op om de oprijlaan en het plein voor het stadion om te dopen in een kolkende mensenzee, een initiatief dat door de spelerskern twee jaar geleden enorm gesmaakt werd. De bus van blauw-zwart zal vanuit Hotel Weinebrugge via de Kerkhofstraat naar het Jan Breydelstadion rijden. Daar laat Club extra drankstanden opzetten om de massa fans van het nodige gerstenat te voorzien.