Clubfans reageren op klacht: "Desnoods storten we compensatie terug. We zijn geen geldwolven"

16 juni 2020



Onbegrip. En nog geen klein beetje. Een groot deel van de Club Brugge-aanhang vindt het absoluut niet kunnen dat één fan klacht indiende tegen de forfaitaire compensatie van 25 euro die elke abonnee terugbetaald krijgt. “Dit is absurd”, reageert Alain Leribaux, supporter in hart en nieren, die al sinds 1986 naar blauw-zwart gaat kijken. Hij richtte op 22 mei de speciale Facebookgroep ‘Steun onze Club 1891’ op, waarin-ie aangaf “géén vergoeding of compensatie te wensen, daar ook Club het slachtoffer is van deze financiële kater”.

Vergeet niet dat Club tijdens de coronacrisis iedereen is blijven doorbetalen, hé. Tot zelfs de poetsvrouw. Dan is het alleen maar fair dat je ook als abonnee niets terugeist Supporter Alain Leribaux

Leribaux: “Samen met nog een aantal beheerders, van over heel België – onder meer uit Ieper, Landen en de Kempen – tellen we al meer dan 3.000 leden. Na jullie artikel in de krant zijn er de voorbije uren nog zeker vijftig bijgekomen. Allemaal supporters die géén compensatie willen. Zelfs al bedroeg die 100 euro in plaats van 25 euro. Kijk, dit is het moment om te laten zien dat we Club steunen. Dat we het duo Verhaeghe-Mannaert dankbaar zijn voor de voorsprong die we de voorbije jaren hebben uitgebouwd op de concurrentie. Vergeet ook niet dat Club tijdens de coronacrisis iedereen is blijven doorbetalen, hé. Tot zelfs de poetsvrouw. Dan is het alleen maar fair dat je ook als abonnee niets terugeist”, aldus Leribaux.

Benzine

“Trouwens, dat geld dateert toch van vorige zomer, toen er nog géén corona was. Dan moet je nu niet beginnen zagen. En wie dat toch doet: je hebt vijf keer benzine, eten en drank uitgespaard door de play-offs die werden afgelast.” Leribaux denkt wel dat er na de klacht nog mensen zullen volgen die een groter deel willen terugbetaald krijgen, maar dat weegt bijlange niet op tegen de diehard supporters die zelfs helemaal geen compensatie willen. “Desnoods storten we dat bedrag gewoon terug op een rekening van Club. Wij zijn geen geldwolven. Geen gezever. Pffff, dit is eigenlijk te zot voor woorden.”

