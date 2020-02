Club-youngsters verliezen barragewedstrijd Youth League tegen Rennes na strafschoppen ABD

12 februari 2020

20u12

Bron: Belga 0 Club Brugge Het U19-team van Club Brugge heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de UEFA Youth League. De youngsters van blauw-zwart verloren in en tegen Rennes een barragewedstrijd na strafschoppen met 5-3. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1.

De ploeg van Rik Demil moest achtervolgen, toen Francoise (17.) even na het kwartier de score opende. Op het uur kwam Club op gelijke hoogte. Mathias De Wolf (61.) trapte op strafschop de gelijkmaker binnen. De Bruggelingen konden nadien de opening niet vinden, waarna de beslissing via strafschoppen moest vallen. Daarin verloor Club met 5-3. De loting voor de achtste finales staat vrijdag in het Zwitserse Nyon op de planning, de wedstrijden volgen op 3 en 4 maart.

Club eindigde in de poules van de Youth League, die identiek zijn aan die van de eerste elftallen in de Champions League, als tweede met tien punten. Real Madrid (13 ptn) won groep A en plaatste zich rechtstreeks voor de achtste finales. Runner-up Club moest een play-off spelen tegen een winnaar van het kampioenenspoor, waar geen Belgische ploegen aan deelnamen, voor een plaats bij de laatste zestien. Dat werd Rennes. Paris Saint-Germain en Galatasaray (beiden 6 ptn) finishten derde en vierde in poule A en waren uitgeschakeld.

Blauw-zwart verzekerde zich in zijn laatste groepsmatch in december op spectaculaire wijze van het barrageticket. Doelman Senne Lammens kopte vijf minuten in de extra tijd de 2-2 gelijkmaker tegen de touwen tegen Real Madrid.

Ook de U19-ploeg van KRC Genk was in deze Youth League actief. De Limburgers eindigden in groep E als derde met acht punten. Liverpool (13 ptn) ging met de poulezege aan de haal voor Salzburg (10 ptn). Napoli (2 ptn) sloot de rij achter Genk.

