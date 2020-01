Club wil nieuw stadion bouwen op site Jan Breydel, voor Cercle moet er andere thuishaven komen. Verhaeghe: “Streefdoel is 2022-2023" Bart Huysentruyt/TLB

10 januari 2020

14u35 510 Club Brugge Zowel Club Brugge als Cercle Brugge krijgen een eigen, nieuw voetbalstadion. Het nieuwe stadion van Club (dat 40.000 plaatsen moet krijgen) zal worden gebouwd op de huidige site, naast Jan Breydel. De site aan de Blankenbergsesteenweg is de meest voor de hand liggend voor het nieuwe stadion voor Cercle Brugge, maar ook andere locaties zijn nog mogelijk. “In het seizoen 2022-2023 willen we al in onze nieuwe thuishaven voetballen”, zegt Club-voorzitter Bart Verhaeghe.

Er is een flinke wending rond de nieuwe voetbaltempel voor Club Brugge. Het huidige plan is dat Club Brugge een nieuw stadion zal bouwen op de huidige site in Sint-Andries. Bedoeling is dat er een nieuw stadion komt van 40.000 plaatsen. Daar wil Club vanaf 2022-2023 zijn intrek nemen. “We zijn heel blij dat we werk kunnen maken van omgevingsvergunning en ik hoop dat we die kunnen indienen voor de zomer”, zegt Club-voorzitter Bart Verhaeghe. “We hopen die vergunning volgend jaar dan rond Nieuwjaar te hebben.”

“Ik wil zorgen dat we in 2024 mee kunnen met het nieuwe verhaal van het Europese voetbal”, gaat Verhaeghe voort. “Daarom ben ik zo blij met de stap die we vandaag kunnen aankondigen. Het verrast me dat we nog op Jan Breydel kunnen voetballen. Het stadion is oud, het is op. Een ploeg als Club moet zijn supporters een betere huisvesting kunnen bieden. Ik ben trots dat we daar ook voor gaan kunnen zorgen. Dit is een historisch moment.”

Club en Cercle kunnen hun wedstrijden blijven spelen in het huidige stadion tot het nieuwe klaar is en in het geval van Cercle tot het eigen stadion af is. Is daarvoor genoeg ruimte? Ja, want Club opende vorig jaar nog een splinternieuw oefencomplex in Westkapelle. De oefenvelden van Club, naast het huidige stadion, zouden dus gebruikt kunnen worden voor de bouw van een nieuw stadion. En daarna kan er extra parking voorzien worden.

Oorspronkelijk was het plan bij Club om een nieuw stadion met 15 oefenvelden te bouwen aan de Blankenbergsesteenweg. Voor die plek heeft Club een procedure lopen, maar het wil dus niet langer wachten op de afwikkeling daarvan bij de Raad van State. Daarom, en omdat Cercle aangaf dat ook zij een nieuwe oplossing zagen zitten, werd overgeschakeld naar een plan B om op Jan Breydel een stadion te bouwen. Daar komen geen winkels of kantoorruimtes om te verhuren, wat aanvankelijk wel het plan was voor het stadion op de Blankenbergsesteenweg.

“Niet getrouwd met Jan Breydel”

“’Wij zijn niet getrouwd met Jan Breydel’, klonk het bij Cercle”, geeft Brugs burgemeester Dirk De fauw aan. “Als we een andere optie zouden vinden, dan was Cercle bereid om te verhuizen. We hebben dat voorgelegd aan Club Brugge en tien dagen later liet Bart Verhaeghe weten dat blauw-zwart de optie wilde bestuderen.” Verhaeghe pikte daarop in. “’t Was een oplossing waar ik eerlijk gezegd niet aan had gedacht”, aldus de ondernemer. “Maar het is een goed en efficiënt inzicht. En wij zijn als club niet bang om onze eigen ideeën te verlaten voor een ander goed idee.”

Wat met Cercle?

Het plan is dus dat Club en Cercle na meer dan veertig jaar een andere thuis krijgen. Waar het stadion van Cercle komt, is nog niet duidelijk. “We gaan als stadsbestuur mee zoeken naar een oplossing”, belooft De fauw. “De sportcomplexen in Brugge zijn een optie, maar het probleem is dat de wegen daar eigenlijk onvoldoende zijn. De ideale locatie is de Blankenbergsesteenweg en Cercle hoopt daar ook velden te leggen om te trainen, ook voor de jeugd. Maar het wordt natuurlijk zaak om de rechten over die gronden te verwerven.”

Lange geschiedenis

Zoals bekend droomde Club al langer van een tempel van 40.000 plaatsen met alle comfort en veel moderner dan het Jan Breydelstadion, een stadion dat in 1974 werd gebouwd. Al in 2006 waren daarvoor de eerste plannen klaar, met een nieuw stadion in het Chartreusegebied op het grondgebied van deelgemeente Loppem. Maar een actiecomité stak daar een stokje voor en de aanwezigheid van een vleermuizenpopulatie trok een definitieve streep door dat plan. Club vond in 2011 een nieuwe plaats: de landbouwgronden langs de Blankenbergse Steenweg in het noorden van de stad.

Ook daar verloopt de procedure niet zonder slag of stoot. Er is niet alleen veel tegenkanting van de groene partijen, ook industriëlen en sportieve tegenstanders zoals Paul Gheysens kochten er gronden om de bouw van een stadion tegen te houden of toch op zijn minst af te remmen. Anderhalf jaar lang boog de auditeur bij de Raad van State zich over dit complex en netelig dossier. Midden december legde hij zijn verslag neer. De regel is dat dit advies betekend wordt en eerst per aangetekende brief verstuurd wordt naar de partijen die geen gehoor vinden bij de auditeur. Hun advocaten krijgen dan dertig dagen de tijd om een antwoord te formuleren op het advies van de auditeur.

Pas nadien worden de tegenpartijen op de hoogte gesteld en kunnen die repliceren. De stad Brugge ontving echter nog altijd geen brief met de beslissing van de auditeur. Enkele bezwaarindieners zouden wel al het nieuws gekregen hebben dat hun bezwaren niet gevolgd worden, wat erop zou kunnen wijzen dat de auditeur de juridische redenering van Club Brugge en de stad Brugge, die de plannen van Vlaanderens populairste voetbalvereniging steunt, volgt. Dat Club niet op die officiële beslissing wacht, bewijzen de nieuwe plannen.