Club weigert 18 miljoen van Lazio voor Wesley: nieuw bod op Braziliaan stuit weer op een njet

04 juni 2019

06u00 0 Club Brugge Lazio SS had beter moeten weten. Als 25 miljoen euro uit China niet volstond voor Wesley (22), wat zou Club dan akkoord gaan met 18 miljoen, plus drie miljoen aan bonussen? ’t Is wachten op een Engels monsterbod.

Overtuigd zijn ze in elk geval. Een jaar nadat de Italiaanse bekerwinnaar aanhoudend (en tevergeefs) Wesley probeerde te versieren om naar de Serie A te komen, bracht het de voorbije dagen een officieel bod uit Club. Lazio liet weten 18 miljoen euro – bonussen niet meegerekend – over te hebben voor de aanvaller, die afgelopen winter al eens op uitnodiging naar Rome reisde om er een bezoekje te brengen aan de club.

Lang moest Club evenwel niet nadenken over het bod. Omdat het simpelweg veel te weinig is. Blauw-zwart veegde begin dit jaar nog een lucratieve aanbieding uit China, van de Chinese vicekampioen Guangzhou Evergrande, van 25 miljoen euro doodleuk van tafel. Net als de 20 miljoen van Cardiff City, dat intussen gedegradeerd is naar de Championship.

Club droomt van minstens 30 miljoen euro voor zijn sterkhouder. Dat Lazio zó ver zal gaan, zou verbazen. De laatste tien jaar telde het maximaal ruim 20 miljoen euro neer, voor Mauro Zárate. Naast de 18 miljoen euro voor Sergej Milinkovic Savic (ex-Genk). Berichten dat Wesley al een persoonlijk akkoord zou hebben met Lazio blijken bovendien niet te kloppen.

Het is een publiek geheim dat de fysiek imposante spits straks het liefst van al naar de Premier League trekt – zijn droomcompetitie. Vandaar dat hij onlangs de interesse van Bayer Leverkusen al snel naast zich neerlegde. Wesley mikt hoger. Club met hem. De Braziliaan moet straks een recordbedrag opleveren. En dus is het wachten tot de Engelse clubs beginnen bieden. Die schieten traditioneel later in gang. Newcastle United – waar het nog steeds onduidelijk is of Rafael Benítez coach blijft – volgt het dossier alvast op de voet, net als West Ham.

Wesley, dit afgelopen seizoen goed was voor zeventien goals en negen assist, gaf al langer te kennen dat hij “de duurste uitgaande transfer van België wil worden, dat record van 25 miljoen euro wil breken.”

Benieuwd voor wie en vooral voor welke som Club straks wél zwicht.

