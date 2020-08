Club-voorzitter Bart Verhaeghe: “In het seizoen 2022-2023 voetballen in het nieuwe stadion”

Club Brugge

(bijna) definitieve bouwplannen van het nieuwe stadionproject voor. “We stappen nu met de plannen naar de buurt, zij hebben twee weken de tijd om hun bekommernissen over te maken.

In het najaar hopen we dan een definitief ontwerp en onze omgevingsaanvraag in te dienen", vertelde Club-voorzitter Bart Verhaeghe. “In het voorjaar van 2021 hopen we de vergunning te bekomen, waarna we in de zomer met de bouw willen beginnen.

En in de loop van het seizoen 2022-2023 verwachten we te kunnen voetballen in het nieuwe stadion.”