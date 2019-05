Club-voorzitter Bart Verhaeghe: "Clement bezit alle eigenschappen van een topcoach” Redactie

24 mei 2019

16u20

Bron: Club Brugge 6 Club Brugge Philippe Clement is volgend seizoen de nieuwe T1 van Club Brugge. Clement, ex-speler en voormalig assistent bij blauw-zwart, maakte deze jaargang indruk als trainer van Racing Genk, met als hoogtepunt de landstitel. "Hij bezit alle eigenschappen van een toptrainer en heeft een groot hart voor Club Brugge", reageert voorzitter Bart Verhaeghe.

"Ik ben zeer verheugd en dankbaar dat Philippe terug naar Club komt", verklaart Verhaeghe. "Door de jaren heen heb ik Philippe leren kennen als een gedreven professional die bijzonder verstandig aan zijn carrière heeft gebouwd. Hij deed de nodige ervaring op als speler, assistent-trainer en hoofdtrainer. In die zin is het een logische stap om nu hoofdcoach te worden van Club Brugge. Met het hele team kijken we ernaar uit om samen met Philippe te werken aan een mooie toekomst bij de schoonste Club van het land."

Clement volgt Ivan Leko op, die enkele dagen geleden bekendmaakte Club te verlaten.