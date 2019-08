Club vindt alternatief voor Wanyama bij Basel TTV

30 augustus 2019

Na wekenlang onderhandelen is er nog steeds geen akkoord met Tottenham Hotspur over Victor Wanyama. En dus richt Club Brugge zijn vizier op andere potentiële verdedigende middenvelders. Zo is de 26-jarige Colombiaan Eder Balanta concreet in beeld. De linksbenige verdediger van FC Basel reisde vandaag af naar Brugge voor zijn medische test en concrete onderhandelingen. Balanta werd in zijn jeugdopleiding bij het Argentijnse River Plate destijds geschoold als centrale verdediger, maar speelt bij de Zwitserse recordkampioen al een tijdje voor de verdediging. Eerder deze zomer genoot hij de interesse van Arsenal, maar de Gunners lieten de piste uiteindelijk varen.

Balanta, die ook meteen een alternatief voor Simon Deli zou zijn, maakte in 2014 deel uit van de Colombiaanse ploeg op het WK in Brazilië. In totaal verzamelde hij acht caps. Zijn kostprijs wordt geraamd op een bedrag van een paar miljoen euro, al spreekt het in het voordeel van blauw-zwart dat hij na dit seizoen einde contract is. Voor Club Brugge, Wanyama en Balanta wordt het alvast een spannend weekend.

Vanaf “59 in onderstaande video kunt u een kopbaldoelpunt van Balanta zien: