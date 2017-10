Club verliest 'geheime' oefenmatch: 1-0 bij Willem II Wouter Devynck

19u03 0 BELGA De spelers en staf van Club na de 2-1 zege zondag tegen Gent.

Geen competitie dit weekend en dus besliste Club een oefenmatch in te lassen. Kwestie van de spelers die de voorbije weken weinig in actie kwamen, wat speelminuten te gunnen en eens een ander systeem uit te proberen. Omdat de tegenstander hetzelfde idee had, waren er geen pottekijkers gewenst. En dus werd het een 'geheime' oefenpartij tegen Willem II, dat dit seizoen slechts één van zijn zeven competitiematchen won. Eén die de Bruggelingen wel niet goed beviel. In de gemeente Loon op Zand werd met 1-0 verloren tegen de Nederlandse hekkensluiter. In de eerste helft al waren de beste kansen voor de thuisploeg en ook na rust was Willem II de betere ploeg. De Nederlanders kopten onder meer op de lat en benutten in minuut 70 een strafschop.

Rotariu scoort voor Moeskroen

Excel Moeskroen van zijn kant is in een vriendschappelijke partij niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen de Franse tweedeklasser Racing Lens. De Henegouwse coach, Mircea Rednic, liet bankzitters als De Medina, Boya, Palic, Vandurmen, Rotariu en Razzi speeltijd opdoen tegen Lens. De Noord-Fransen kwamen op voorsprong na een treffer van Gerard (8'), waarna Rotariu (38') voor Moeskroen tegenscoorde. Ondanks de invalbeurten van Gulan, Huyghebaert, Amallah en Aidara in de tweede helft, bleef die stand tot het einde van de partij op het bord staan. Bij Racing Lens stonden met John Bostock (ex-Antwerp en OH Leuven), Filip Markovic (ex-Moeskroen) en Mousa Maazou (ex-Lokeren en Zulte Waregem) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League op het veld.