Club verkoopt mondmaskers voor het goede doel: “Mee voor zorgen dat gespecialiseerde maskers voorbehouden blijven voor de zorg” Redactie

26 april 2020

12u00 0 Belgisch voetbal Club Brugge pakt uit met een lovenswaardig initiatief in de strijd tegen het coronavirus. Blauw-zwart gaat mondmaskers verkopen en de opbrengst daarvan zal integraal naar het steunfonds ‘Club tegen Corona’ gaan.

“Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie van de coronacrisis”, klinkt het bij blauw-zwart. “Club wil hier zijn steentje aan bijdragen en brengt twee unieke mondmaskers op de markt. Door het aanbieden van deze mondmaskers aan zijn fans wil Club er mee voor zorgen dat andere, gespecialiseerde mondmaskers voorbehouden blijven voor de zorgsector. De gepersonaliseerde mondmaskers komen in twee verschillende ontwerpen en worden verkocht per 4 stuks voor een kostprijs van 20 euro via de webshop van Club Brugge.” Per verkocht masker schenkt Club de winst, zo’n 2 euro per stuk, aan het goede doel.

Onder het motto ‘No heart No Glory’ organiseert Club Brugge Foundation, in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties, jaarlijks een 20-tal sportieve, sociale en educatieve communityprojecten, waarbij het vanuit de kracht van het voetbal duizenden mensen uit kansengroepen vooruithelpt. Ook in Coronatijden blijft de Club Brugge Foundation deze projecten verder ondersteunen.

Koop een Club mondmasker en steun het goede doel! 💪🏻



Samen tegen Corona! 💙🖤 #NoHeartNoGlory



Meer | https://t.co/tZP60mp0WD pic.twitter.com/VHlvZt8zW1 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link