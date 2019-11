Club-trainer Clement laat Diagne voor onbepaalde duur uit selectie, spits krijgt ook zware boete TLB

08 november 2019

14u25 30 Club Brugge Mbaye Diagne zal zondag zeker niet in de selectie van Club Brugge zitten voor de match tegen Antwerp. De komende weken en maanden zal Club-trainer Philippe Clement dan oordelen of de Senegalese spits nog een plek verdient in de kern van blauw-zwart. Diagne krijgt voorts ook een financiële sanctie. Dat zei Clement zonet op zijn persconferentie.

Clement wachtte niet op vragen van de journalisten, maar opende zelf zijn persconferentie. “Er is heel erg veel geschreven over die ene minuut in Parijs. Maar op wat we in die andere 94 minuten getoond hebben, ben ik echt wel trots. Het is heel erg lang geleden dat ik een Belgische ploeg nog op zo’n niveau heb zien spelen en ik vind het jammer dat daar zo weinig aandacht voor was. We hebben felicitaties gekregen van onze voorzitter en CEO (Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, red.) en ook Leonardo, de sportief directeur van PSG, was onder de indruk van onze ploeg.”

Maar Clement besefte ook wel dat die “ene minuut” -zoals hij de penaltyklucht zelf omschreef - niet genegeerd kan worden. “Het was een domme fout. Een foute reactie die waarschijnlijk gevolgen heeft gehad voor het resultaat ”, aldus Clement. “We waren daar uiteraard allemaal ook heel kwaad over. Zo'n voorval zorgt voor emoties, maar dat gaat maar over een aantal seconden. Niet over minuten. De commotie in de kleedkamer was verbaal, niet fysiek. Diagne besefte dat hij fout was geweest en heeft in de commotie dan ook niet gereageerd. Hij heeft de dingen over zich heen laten komen.”

Sanctie en Vanaken

Dat de spits wel een sanctie verdient, gaf Clement ook aan. Diagne zit niet in de kern voor de match van zondag op de Bosuil en krijgt ook een stevige boete. De komende “weken en maanden” zal Clement dan oordelen of het opportuun is om de huurling van Galatasaray weer bij de selectie te halen. “Die sanctie is belangrijk voor iedereen binnen de club belangrijk. Ook voor mij. Na twintig jaar bij club weet ik wat het DNA van Club Brugge is. Wat ik wel kan bevestigen is dat er, in tegenstelling tot wat ik gelezen heb, geen tweespalt is in onze groep. Dat zullen we de komende weken ook bewijzen.”

De strafschop in PSG was normaal een prooi voor Hans Vanaken. Maar de gelegenheidsaanvoerder van Club zag hoe Diagne de bal opeiste en deed daar schijnbaar weinig aan. Volgens de aanvoerder reageerde de Gouden Schoen evenwel gepast. “Uiteraard was Hans het meest ontgoocheld”, ging Clement voort. “Vanaken heeft gezegd dat hij de penalty zelf moest trappen, maar toen dat niet lukte, nam hij zijn verantwoordelijkheid om het niet tot een rel te laten komen.”

Volgens Clement heeft de spelersgroep het incident inmiddels achter zich gelaten. “Gisteren heb ik individuele gesprekken gehad met heel wat spelers, onder wie Diagne. Hij heeft mij en de spelers uitvoerig zijn excuses aangeboden. Voor de groep is het verhaal hiermee voorbij. De spelers zijn nu alleen nog bezig met het winnen van wedstrijden, zoals we altijd hebben gedaan.”