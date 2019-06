Exclusief voor abonnees Club-target Luis Diaz schittert op Copa América (en dat is slecht nieuws) Tomas Taecke

26 juni 2019

00u00 0 Club Brugge Vleugelspits Luis Diaz (22), bovenaan de shortlist van Club Brugge, is vandaag dé sensatie bij Colombia op de Copa América - het uitstalraam voor Latijns-Amerikaanse spelers. En dat is slecht nieuws voor blauw-zwart, dat straks flink in de buidel zal moeten tasten voor de nieuwe José Izquierdo.

Het verhaal van Luis Diaz, target van blauw-zwart, leest als een sprookje. Vier jaar geleden voetbalde de flankaanvaller nog in de stoffige straten van de noordelijke regio Guajira, vandaag is hij op zijn 22ste basisspeler bij Colombia. Met zijn flitsen en snelheid, gekoppeld aan kracht en doeltreffendheid, is hij vandaag de hoop van het Colombiaanse voetbal.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis