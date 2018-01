Club start heraanleg van veld Jan Breydel, met de groetjes van Cercle... WDK

Terwijl de spelers op stage in Spanje vertoeven, maakte Club van de gelegenheid gebruik om de heraanleg van het veld in Jan Breydel te starten. Dat was dringend aan vervanging toe. Alleen was het wachten tot Cercle afgelopen vrijdag nog zijn thuismatch tegen OHL had afgewerkt. Vandaar ook de vlag 'Leve Cercle', die nog de tribune sierde. O ironie, want de groen-zwarte buur betaalde niet mee voor de heraanleg.