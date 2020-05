Club-spits Mbaye Diagne moet woning voor vrijdag verlaten TTV

10 mei 2020

19u15 6 Club Brugge Nog vijf dagen heeft Mbaye Diagne om een nieuwe woonst te vinden. Zoniet wordt hij vrijdagmiddag onherroepelijk uit zijn huurwoning in Knokke gezet. Dat besliste de vrederechter vrijdagavond in Brugge nadat de Senegalees een nieuwe belofte om op 8 mei zijn huis te verlaten opnieuw niet is nagekomen.

Diagne heeft tot vrijdag 12 uur de tijd om met zijn gezin te vertrekken. Enkele uren later komt de vrederechter samen met een deskundige en de openbare diensten ter plekke om te zien of hij effectief vertrokken is. De advocaat van Diagne dweepte vorige week met de coronacrisis - een verhuis zou niet tot de essentiële verplaatsingen behoren. De spits van Club Brugge had de voorbije tijd evenwel ‘een verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden’ kunnen en moeten aanvragen, maar dat gebeurde niet, zo oordeelde de rechter.

Bovendien werden hem én door Club Brugge én door het immokantoor twee alternatieven aangeboden, maar ook daar is hij de voorbije maanden niet op ingegaan. “We zijn nu tot een akkoord gekomen dat mijn cliënt voor vrijdag zal vertrekken”, aldus Diagnes advocaat Sébastien Ledure. “Wij zijn al die tijd op zoek geweest naar een constructieve oplossing en zijn zelf met deze datum (15 mei, red.) naar voor gestapt.” Of Diagne zal kunnen terugreizen naar Italië of Senegal, valt af te wachten. “Dat zijn we nu aan het onderzoeken”, aldus Ledure.

