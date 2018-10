Club-spelers relativeren eerste nederlaag: "We zijn niet onoverwinnelijk, hé... Het kan gebeuren" TTV

07 oktober 2018

22u19 1 Club Brugge ’t Was pas de eerste seizoensnederlaag van Club Brugge, maar wel eentje die hard aankwam. Toch konden de spelers de figuurlijke koude douche na een warme douche relativeren. «Je weet dat je geen veertig wedstrijden zal winnen op een seizoen», zei Hans Vanaken. "En je weet dat je op Standard altijd kan verliezen. We zijn niet onoverwinnelijk, hé... Dat maken de mensen er soms van, maar dat is niet zo. Misschien is dit een goeie les voor de uitmatch in Genk na de interlandbreak, maar zo ver is het nog niet."

Denswil: "We waren op alle vlakken slecht, iets wat ons niet vaak overkomt. Zelfs de simpele ballen gingen fout. Voor de rust was het eenrichtingsverkeer en na de rust ging dat gewoon door. Het kan gebeuren, maar na onze goeie match in Atlético hadden we dit niet verwacht. We wisten dat het een zware pot ging worden, maar dit... Als je hier je mannetje niet staat, wordt het altijd lastig."

Mechele: "We hebben dit volledig aan onszelf te danken. Het is onze eerste nederlaag. Als we effectief naast onze schoenen liepen, dan zal dit nu wel niet meer het geval zijn. Zo zwaar moeten we hier ook niet aan tillen. Het is een zware periode geweest en sommige jongens zaten minder fris."

Net als Vanaken vertrekt Mechele naar de Rode Duivels: "Compleet onverwacht, want ik had nog niet zo veel gespeeld dit seizoen. Ik hoop op speelminuten, maar ook op training kan ik er heel veel leren. Ook Kabasele en Denayer zijn deze keer geselecteerd, dus we zullen zien."