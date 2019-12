Club-spelers lezen kinderboek tegen racisme en hooliganisme voor: “Belangrijk om over te brengen aan de jeugd” Redactie

20 december 2019

18u28

Bron: VTM 4

Club Brugge heeft een kinderboek tegen racisme en hooliganisme uitgebracht. Hans Vanaken en Jelle Vossen lazen het verhaal van ‘De Beer en zijn sjaal’ voor aan de 17 jongens en meisjes van klas 2LA van basisschool De Zandstraat in Brugge. “Het is een boek met een boodschap. Het gaat over verdraagzaamheid. Je kan voor een club supporteren, maar er moet altijd respect zijn voor de andere fans. ’t Lijkt me heel belangrijk om dat over te brengen aan de jeugd”, klonk het onder meer bij Vossen en Vanaken. Bekijk hierboven de video.

Ook Vormer en Mata lazen het boek voor: