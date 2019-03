Club-spelers aangeslagen: “Kloof had net kléiner moeten worden” TTV/NP

18 maart 2019

14u54 0 Club Brugge Ellende troef, gisteravond bij Club Brugge. Vlak voor de interlandbreak en de play-offs zag blauw-zwart Racing Genk verder uitlopen - een enorme domper voor de Bruggelingen. "Een schande, toch", foeterde Ruud Vormer.

"In de eerste helft speelden ze met ons - we waren overal te laat. In de tweede helft waren we goed, maar hebben we de kansen niet afgemaakt. En dan sta je hier", klonk het bij Vormer. "Een schande." Moeskroen had halverwege de match 60 procent balbezit: "'t Gaat om scoren, maar het klopt dat we nergens waren voor de rust. Voetbal is een raar spelletje. We waren gewaarschuwd, dit mogen we in principe niet tegenkomen. Goed team hoor, Moeskroen. Laat ze maar lekker in play-off 2 gaan ballen, dan hoeven wij ze niet tegen te komen."

Ook Siebe Schrijvers kon zijn ontgoocheling niet wegsteken: "Een klotegevoel. Als je thuis speelt tegen Moeskroen, verwacht je dat de kloof met Genk net kleiner zal worden. Het omgekeerde is gebeurd." Blauw-zwart start met vier punten achterstand op Racing Genk: "Toch zijn ze geen favoriet", aldus Schrijvers. "Alles kan, dat hebben we al vaak genoeg gezien." Vormer: "We zullen het zien. Laat ons eerst het programma bekijken. Thuis beginnen zou mooi zijn. Er zijn meteen drie matchen in één week, dus da's een mooi begin. We hadden nog kunnen inlopen, maar goed. Even rusten nu en dan vol gas in de play-offs." (TTV/NP)