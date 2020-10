Club slaat z’n slag: Noa Lang (21), flankaanvaller bij Ajax, komt naar Jan Breydel NP/TTV

04 oktober 2020

21u54 66 Club Brugge Club Brugge heeft op de valreep dan toch toegeslagen. De landskampioen haalt met Noa Lang een 21-jarige flankaanvaller van Ajax en belofte-international bij Oranje naar Jan Breydel. Hij moet voorin de concurrentie aanscherpen. Zeker als Emmanuel Dennis nog zou vertrekken – de Nigeriaan hoopt nog altijd op een transfer.

Een échte match.. 😉 #WelkomNoa pic.twitter.com/59fpLzISfh Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Lang (1m79, 68kg) staat bekend als een groot talent. Als een rasechte Ajacied ook. Hoewel hij destijds jarenlang in de jeugd van Feyenoord speelde, stak hij nooit zijn liefde voor Amsterdam weg. Zijn droom was altijd om het tot Ajax 1 te schoppen, maar de grote doorbraak bleef vooralsnog uit. Lang scoorde nochtans een hattrick tijdens zijn debuut als basisspeler in de Eredivisie, uit tegen FC Twente, maar trok vorige winter op huurbasis naar diezelfde club. Hij zou er één keer scoren in zeven duels, waarna hij door de coronacrisis vervroegd terugkeerde naar Ajax. In de ArenA moest Lang de voorbije weken en maanden evenwel opboksen tegen namen als Tadic, Promes en Neres.

“Ajax ziet het in me zitten. Voor de trainer is het onbespreekbaar dat ik wegga. Dat heeft hij mij en mijn zaakwaarnemer verteld”, zei hij begin september nog. Maar dit weekend vertoefde Lang – die nog één jaar onder contract ligt bij Ajax – al in Knokke om er zijn testen af te leggen. Waarna de deal vandaag dus afgerond werd. Hij wordt gehuurd tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie van zes miljoen euro die in principe tot een definitieve transfer zal leiden.

Lees ook:

Herfstwandeling op Jan Breydel: Club Brugge verslaat kansloos Anderlecht met 3-0



ONS RAPPORT. Eén acht bij Club Brugge, Anderlecht trekt met vier buizen huiswaarts

Vanaken: “Hebben het gehaald op maturiteit” - Mignolet: “Groeien stilaan richting onze beste vorm”