Club slaat weer toe op transfermarkt en huurt Nederlandse doelman Kenneth Vermeer

Wouter Devynck en Tomas Taecke

19 januari 2018

14u04

Bron: Eigen berichtgeving 92 Club Brugge In zijn zoektocht naar een nieuwe keeper is Club ­Brugge uitgekomen bij Kenneth Vermeer (32). De ­Nederlandse ex-international wilde absoluut weg bij ­Feyenoord. Zijn transfer werd vandaag afgerond. Club bereikte met Feyenoord een akkoord tot een uitleenbeurt met aankoopoptie.

Club is niet lang bij de pakken blijven zitten na het afspringen van de transfer van de Oekraïense doelman Denys Boyko (29, ­Besiktas). Meteen werden de pijlen gericht op Kenneth Vermeer. Niet voor het eerst. In Nederland valt te horen dat Club in ­december al eens informeerde, maar toen van Feyenoord te horen kreeg dat er geen deal mogelijk was. Ook ­Vermeer zelf werd dat zo meegedeeld. "Gezonde concurrentie is altijd welkom. Vermeer zal ons helpen om nog meer kwaliteit aan het team toe te voegen", wist coach Ivan Leko te vertellen.

Een opsteker eigenlijk, want in zijn ogen betekende het dat hij wellicht een nieuwe kans zou krijgen onder de lat. En niet langer op de bank zou moeten zitten, waar hij na zijn blessures al anderhalf jaar aan het verkommeren was. Zijn concurrent, de ­gewezen Australische international Brad Jones (35), stapelde in de eerste seizoens­helft immers de fouten op. En bewees zo nog maar eens dat hij een klasse minder is dan Vermeer. Groot was dan ook diens verbazing toen trainer Giovanni van Bronckhorst op stage in Marbella aankondigde ook na de winterstop voor Jones te kiezen. Vermeer werd in de oefen­wedstrijd tegen FC Luzern nog wel een helft speeltijd gegund, maar dat zag hij zelf niet zitten.

Frustratie

"Kenneth is erg teleurgesteld", aldus Van Bronckhorst begin januari. "We hebben binnen de technische staf de eerste seizoens­helft geëvalueerd, met name ook met onze keepers­trainer. Daarna heb ik de beslissing genomen om door te gaan met Brad. We gaan niets veranderen." Voor ­Vermeer zelf veranderde dat wel alles. "Ik ben niet naar Feyenoord gekomen om op de bank te zitten", fulmineerde hij tegenover De Telegraaf. "Bovendien heb ik nu niet de leeftijd om reservedoelman te zijn." Frustratie natuurlijk ook mee ingegeven door het njet van Feyenoord ten opzichte van Club Brugge een paar weken voordien.

Een njet die Feyenoord zich nu niet meer kan permitteren, ondanks een lopend contract tot juni 2020. "Het liefst houden wij zo’n ervaren en goede keeper in onze selectie", verklaarde technisch directeur Martin van Geel afgelopen dinsdag nog. "Aan de andere kant moet je soms ook naar een persoonlijke situatie kijken. We snappen zijn teleurstelling. Hij is van Ajax naar Feyenoord gegaan om eerste keeper te worden. Dat heeft hij de eerste twee jaar voortreffelijk gedaan. Daarna raakte hij tweemaal geblesseerd. Hij heeft keihard gewerkt om terug te komen, maar moet nu de enorme teleurstelling verwerken dat hij niet de eerste keeper wordt." Strijd met Gabulov Ook bij Club heeft hij die zekerheid niet, maar in Brugge zou hij tenminste met gelijke kansen starten tegenover die andere nieuwkomer Vladimir Gabulov (34). En zo zou ook Ivan Leko krijgen wat hij wil: twee ervaren keepers.

Vermeer doorstond vandaag zijn medische testen – zelfs met zijn afgescheurde achillespees vorig seizoen en een peesblessure aan de hand dit seizoen, leek dat een formaliteit. Het gaat om een huur tot het einde van het seizoen, evenwel met aankoopoptie.