Club-sensatie Danjuma: "Ik kon ook naar Man City" Pieter-Jan Calcoen

14 september 2018

11u22

Bron: Voetbal International 0 Club Brugge "Het klopte gewoon." En dus koos Arnaut Groeneveld (21) - kortweg Danjuma - afgelopen zomer voor Club Brugge, ondanks belangstelling van… Manchester City.

Zouden Kevin De Bruyne en Vincent Kompany al over hem gehoord hebben? Ei zo na was Danjuma, bij Club Brugge reeds goed voor drie competitiedoelpunten, hun ploegmaat. "Manchester City had interesse", aldus de van NEC overgekomen flankaanvaller in 'Voetbal International'. "Er was ook belangstelling van andere clubs uit Engeland, Frankrijk en Duitsland, maar ik heb bewust voor Club gekozen, het klopte gewoon." Nochtans kon Danjuma ook voor het 'gemak' van een Nederlandse topclub kiezen - die wilden hem ook. "Maar ik heb simpelweg mijn gevoel gevolgd."

Danjuma wil dat ook in het vervolg van zijn loopbaan doen, zegt hij. Hij speelt nu al voor de Nederlandse beloften, maar droomt van meer. "Ik wil Oranje halen", klinkt het onomwonden in VI. Danjuma kan via zijn Nigeriaanse roots evenwel ook voor Nigeria uitkomen. "Ik ben trots op mijn afkomst. Afrikanen zijn vrolijker, open, ze kijken minder naar het negatieve en halen het beste uit de situatie. Dat heb ik ook in me. Wie weet speel ik ooit voor Nigeria, ik zou er serieus over nadenken als ze me zouden oproepen, maar het zou wel jammer zijn, want liever zou ik voor het Nederlandse elftal spelen."

Maar eerst Sporting Lokeren vanavond. Danjuma wordt in de basis verwacht. Zou de Nederlandse voetbalbond een scout sturen?