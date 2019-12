Club rolt de spierballen en informeert naar Benteke: blauw-zwart heeft de financiële draagkracht, maar kreeg nog geen ‘go ahead’ van Rode Duivel



19 december 2019

06u34 62 Club Brugge Groot. Kopbalsterk. Voorbeeldige mentaliteit. Kostprijs tussen 12 en 15 miljoen euro. Christian Benteke (28) past perfect binnen het profiel dat Club Brugge heeft uitgetekend voor zijn nieuwe spits. Blauw-zwart informeerde. Alleen kreeg het geen ‘go ahead’ van de Duivel.

De kans dat ze hun ‘coup’ zullen slaan, is momenteel klein. Toch waagt Club Brugge het erop. Volgens onze info heeft de club de voorbije weken een lijn uitgelegd naar Christian Benteke, speler die bij Crystal Palace all-in een kleine 7 miljoen euro bruto per jaar verdient. Een ambitieuze move, maar de transfer van Mignolet vorige zomer heeft Club een extra boost gegeven. Laat de spierballen maar rollen.

Sportief hebben ze in België een gat geslagen met de rest. Financieel stond Club Brugge er nog nooit sterker voor: een recordomzet van 92 miljoen euro in ‘18-’19, gevolgd door nog eens 60 miljoen euro aan inkomende transfers en minstens 28 miljoen uit de Champions League. Club kijkt niet meer achterom.

Prijs-kwaliteit

Vorige zomer brak Club zijn transferrecord voor David Okereke (8 miljoen euro), plukte een Rode Duivel van de bank bij de Champions League-winnaar met een recordsalaris en paaide ook zijn beste speler, Hans Vanaken, met een nieuw contract. Voor een targetspits van het niveau van Benteke zijn ze bereid die cijfertjes opnieuw scherper te stellen. Het zal moeten.

Al temperde coach Clement gisteren: “We zijn niet specifiek op zoek naar Rode Duivels, wél naar kwaliteit. De wintertransferperiode is wat dat betreft een hele moeilijke. Prijs-kwaliteit moet alles evenredig blijven.” Voorin, zo geeft hij toe, kan hij nog wat gebruiken. Okereke is immers na een aardige start blijven hangen. En het projectiel Diagne valt niet te leiden. Enter Benteke, dus.

Bij Crystal Palace kijken ze uit naar een telefoontje van Club. De Engelse middenmoter zit krap in spitsen, maar ook krap bij kas. Voor een zaakje staan ze er altijd open. Als Palace de kans krijgt om minstens een derde te recupereren van de 31,5 miljoen euro die ze in 2016 investeerden, zal het die niet laten liggen. Benteke is immers niet de populairste speler. Laat staan dat hij in het tactisch plaatje van Roy Hodgson past - de coach prefereert een ander type spits.

De reden waarom ze bij Palace nog niet officieel op de hoogte zijn van de interesse, is logisch. Clubs wachten doorgaans op een ‘go’ van een speler of zijn entourage. Club Brugge mag dan wel hebben gepolst naar de intenties van ‘Big Ben’, de houding van Palace doet vermoeden dat hij geen ja heeft gezegd.

Een antwoord dat in lijn ligt met zijn uitspraken de voorbije maanden. Dat zijn gezin, vrouw, twee kindjes en hij, het enorm naar hun zin hebben in Londen. Dat hij nog niet klaar was in de Premier League. Dat hij niet als een dief in de nacht bij Palace wilde vertrekken. Twee maanden geleden verlengde hij zelfs verrassend zijn aflopende contract met een jaar tot 2020.

EK-kern

Maandag, tegen Brighton, stond Benteke pas voor de derde keer dit seizoen in de basis. Te weinig voor een speler die straks aanspraak wil maken op een plaats in de EK-kern. Tijdens de vorige interlandperiode moet Benteke ook hebben gevoeld dat hij weer kan opschuiven in de pikorde - Martínez is beginnen twijfelen aan Batshuayi. Doet dat hem nu toch pushen voor een transfer?

Voorlopig blijft de deur voor Club Brugge dicht. Maar wat als Palace-coach Hodgson Benteke in de drukke kerstperiode weer straal negeert en er zich geen enkele andere interessante club aanmeldt?