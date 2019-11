Club reist af naar Parijs en doet dat zowaar met het vliegtuig DMM

05 november 2019

Club Brugge is naar Parijs afgezakt. De competitieleider speelt morgen in het Parc des Princes tegen PSG. Opvallend: Club overbrugde de 300 kilometer van Brugge naar Parijs niet met de bus. Van het Jan Breydelstadion ging het naar de luchthaven van Oostende. Daar namen Clement en co via het North Sea Aviation Centre (NSAC) het vliegtuig naar Parijs.

