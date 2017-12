Club pakt 33 op 33 in Jan Breydel na lastige middag tegen Moeskroen Tomas Taecke

Bron: Eigen berichtgeving 943 Photo News Club Brugge Het ging niet zonder slag of stoot, maar Club Brugge heeft zijn elfde seizoenszege in eigen huis beet. Na een dramatische eerste helft zetten de Bruggelingen onder impuls van de ingevallen Clasie en doelpuntenmaker Diaby orde op zaken.

Moeskroen was na de zes op zes met vertrouwen afgereisd naar het Jan Breydelstadion, al is dat vaak niet voldoende om Club Brugge punten af te snoepen in eigen huis. Met 30 op 30 dit seizoen is de thuisreputatie van blauw-zwart ijzersterk en dus hield niemand rekening met een eerste puntenverlies. Toch was het uitkijken: Club liet zijn kerstfeestje eerder al eens vergallen door Waasland-Beveren en was dus maar beter op zijn hoede. Leko stuurde dezelfde elf namen in de wei die eerst Anderlecht en vervolgens Mechelen te grazen namen, Rednic koos aan de overzijde met Awoniyi en Bolingi voor twee spitsen.

Club kende een goeie start, met een prima poging van Cools op de vuisten van Butez. Wat daarna volgde, hield niemand evenwel voor mogelijk. De Bruggelingen zakten steeds verder weg, terwijl Moeskroen de mooiste dingen liet zien. Bij de thuisploeg bleven enkel Nakamba en Vanaken boven water - de spelmaker zorgde met een prachtige controle en dito bruggetje voor de enige hoogtepunten. De rest zakte ver door de ondergrens. Vormer kende zijn dag niet, Wesley en in mindere mate Diaby liepen te knoeien, terwijl Poulain de bal afwisselend in de tribune of richting een Moeskroenspeler trapte. Club was rotslecht en ontsnapte een eerste keer toen de openingsgoal van Awoniyi wegens nipt buitenspel afgekeurd werd. Bij de volgende geslaagde aanval van een fris spelend Moeskroen was het wél prijs. Opnieuw Awoniyi gaf goed mee met Van Durmen, die Les Hurlus best terecht op voorsprong knalde. Boegeroep vulde het Jan Breydelstadion, Club trok verrassend met een 0-1-achterstand richting de kleedkamers.

Even verrassend als die 0-1 halverwege was de wissel van Nakamba. Leko bracht Clasie in het veld in de hoop dat hij Club aan het voetballen kreeg. Gesteund door het thuispubliek trok blauw-zwart meteen naar voor. De metamorfose was gigantisch: bij de eerste aanvalsgolf stonden Butez en Vojvoda in de weg bij pogingen van achtereenvolgens Vanaken, Diaby en Wesley. Na zes minuten was het toch raak toen Limbombe de bal hard voorbij Butez tegen de netten trapte. Club ging door op zijn elan, Moeskroen onderging. Het verdict was hard toen Diaby van De Medina in de grote rechthoek een zetje kreeg: rood voor de verdediger en penalty voor Club. Vormer trapte net als in Mechelen en tegen Anderlecht hard binnen. Moeskroen uitgeteld, zo leek het, maar niets was minder waar. Met zijn tienen lukten de Henegouwers toch nog de gelijkmaker toen Godeau de vrijschop van Govea met het achterhoofd in doel verlengde. De vreugde was van korte duur. Vanaken bediende Diaby met een mooie steekpass, de Malinees lukte zijn achtste van het seizoen. In de extra tijd maakte diezelfde Diaby de klus helemaal af.

Blauw-zwart wint zo een elfde keer dit seizoen in eigen huis en is daarmee de beste thuisploeg van Europa. Minstens tot vanavond telt het 14 punten meer dan naaste achtervolger Charleroi, dat wel nog in actie komt op het veld van Zulte Waregem.

