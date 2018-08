Club net met topper in het verschiet getroffen door spitsenschaarste, maar Leko "treurt niet om afwezigheid van Wesley en Vossen" VDVJ

20 augustus 2018

08u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Spitsenschaarste? Bij Club maken ze zich toch geen zorgen richting Anderlecht. Leko hoopt dat anderen opstaan. Zijn spelers zagen Loïs Openda (18) dat tegen Antwerp al doen.

't Kan verkeren. Op de openingsspeeldag tegen Eupen leek de voorhoede het minste van de zorgen bij Club Brugge te worden dit seizoen. Jelle Vossen startte wervelend met een hattrick. Aan zijn zijde imponeerde de onverzettelijke Wesley. Samen waren ze goed voor vijf treffers. Achteraf verklaarde de Braziliaan ook nog eens in Jan Breydel te blijven. Hallelujah! Goals gegarandeerd voor blauw-zwart.

Maar kijk, amper drie weken later is het plots weer krasselen voor Ivan Leko. Wesley zit nog even op de strafbank, Vossen viel zaterdag op training uit met een knieblessure. Omdat ook Diaby (op weg naar Sporting Lissabon) onbeschikbaar is, greep Club gisteren noodgedwongen naar de jeugd.

Loïs Openda, amper 18 en voor het eerst in de basis, mocht aan de oorlog op de Bosuil beginnen. Allerminst een cadeau. De pocketspits van 1m74 stond tegenover torens als Arslanagic (1m91) en Borges (1m92). Zelfs Wesley had vorig seizoen moeite tegen de luchtmacht van stamnummer 1 op de Bosuil. Door het fysieke spel slaagde Club er dan ook zelden in om Openda in stelling te brengen. "Niet zijn eigen schuld" benadrukte Ruud Vormer. "Het lag aan de laatste pass. Die was vaak onzuiver ofwel liepen we er te lang mee."

Eén keer lukte het toch. Met een geniale flits lanceerde Vanaken de snelle Openda. Dankzij Van Damme - die de bal nog raakte - leidde dat tot de 0-1 van Vormer. "Loïs liep zich goed vrij bij die actie", loofde Vanaken. "Oké, het is anders voetballen met hem dan met Wesley of Vossen, maar hij heeft het uitstekend gedaan. Het was zijn eerste basisplaats. Op Antwerp, hé. Loïs werkt hard, is snel en kan een bal bijhouden. Het kan alleen maar beter gaan als hij volgende week mag starten. Ook met Loïs kunnen we het doen tegen Anderlecht. Het mag zeker geen excuus zijn om ons op voorhand in te dekken."

Wat verderop knikt Siebe Schrijvers - gisteren weinig aanwezig in steun van Openda - instemmend. "Vooral omdat het een compleet andere wedstrijd wordt. Eentje waarin we meer ons eigen spel zullen kunnen brengen. Nu wisten we op voorhand dat Antwerp ons geen centimeter ruimte zou geven. Haroun plakte constant in mijn rug en ook Hans werd constant gedekt door Yatabaré. De wedstrijd tegen Anderlecht moet ons beter liggen."

Mogelijk moet Leko dan nog steeds rekenen op Openda en Schrijvers. Het is namelijk onduidelijk voor hoelang Vossen aan de kant staat. De Kroaat probeerde gisteren nog wat extra alternatieven uit. Zo stonden Emmanuel Dennis - zonder succes - en zelfs Arnaut Danjuma - in blessuretijd - nog enkele minuten voorin. Het is grijpen naar noodoplossingen voor Leko. "Maar ik treur niet om de afwezigheid van Jelle en Wesley", verzekerde hij. "Het uitvallen van de ene spits kan een kans zijn voor de andere." Aan de jonkies om ze zondag te grijpen.