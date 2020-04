Club-manager Mannaert reageert op lobbywerk: “Ik stel vast dat paar concurrenten heel nerveus worden” NVK

27 april 2020

03u00 4 Club Brugge Niemand die betwist dat Club Brugge de enige verdiende kampioen zou zijn. Maar officialisatie blijft maar uit. General manager Vincent Mannaert: “Op basis van de feiten die momenteel op tafel liggen, is er maar één logische beslissing.”

“We waren een historisch seizoen aan het afwerken. We zaten op koers voor een recordaantal punten, konden de dubbel pakken – we zaten in een enorme flow, ondanks het feit dat we de zwaarste kalender hadden. We rekenden op één groot blauw-zwart volksfeest.”

De droom werd geen werkelijkheid voor Vincent Mannaert en Club Brugge. Door de coronacrisis ligt de competitie stil. Normaal gesproken zou ze ook helemaal stopgezet worden. Dat was toch de unanieme aanbeveling van de Raad van Bestuur van de Pro League. Maar dat besluit is nog steeds niet genomen.

Het is niet omdat de cafés gesloten zijn, dat er geen cafépraat meer verkocht wordt. Vincent Mannaert

“Wij redeneren vanuit de feiten. We zijn onweerlegbaar de sterkste geweest dit seizoen. Dat kan niemand tegenspreken, denk ik. Maar dan barst de coronacrisis los. En, hoe jammer ook, volksgezondheid gaat voor op alles. Daarbovenop kwam het initiatief van negen van de kleinere clubs. Ze vroegen om de competitie te stoppen om economische redenen. Daar hebben wij begrip voor. De Raad van Bestuur van de Pro League besloot daarom ook om de stopzetting unaniem aan te bevelen.”

Niet alle clubs zijn die mening toegedaan. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens sprak zich vorige donderdag uit bij VTM: “Alleen de eerste drie willen stoppen.” Zijn sportief manager Sven Jaecques stelde zaterdag bij Play Sports dat Club Brugge daar de motor voor was. Mannaert lacht dat weg: “Ik stel vast dat een paar van onze concurrenten heel nerveus worden bij de gedachte van een derde titel en een vierde Champions League-deelname van Club Brugge in vijf jaar tijd.”

Keihard werken

Verder wil Mannaert de discussie niet op de spits drijven. Of, om het met een boutade te zeggen: “Het is niet omdat de cafés gesloten zijn, dat er geen cafépraat meer verkocht wordt.”

“Uiteraard is het van belang om zo snel mogelijk de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad te kennen. In afwachting daarvan werken we allemaal keihard verder, ook om alle medewerkers, spelers en stafleden aan boord te houden in een periode waarin we geen inkomsten hebben. We hebben het niet cadeau gekregen. Succes dwing je af door elke dag keihard te werken, op en naast het veld.”

