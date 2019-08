Club landt in Kiev, maar de vraag is: wie speelt op linksachter? NP/TTV

12 augustus 2019

16u28 6 Club Brugge De spelers van Club Brugge zijn veilig en wel aangekomen in Kiev, waar ze morgen ten koste van Dinamo Kiev proberen door te stoten naar de laatste voorronde van de Champions League.

En ook al zat het vliegtuig niet vol, voor Kaveh Rezaei en Karlo Letica was er geen plaats op de vlucht naar Kiev. Het is al langer duidelijk dat Club een oplossing zoekt voor de twee. Rezaei - vorige zomer met 5 miljoen euro nog de recordaankoop van blauw-zwart - kon tijdens de voorbereiding Clement niet overtuigen. In de hiërarchie van de spitsen staat hij pas vierde, na Okereke, Openda en Vossen. Letica ging in een jaar tijd dan weer van nummer één naar nummer vier. Sinds de komst van Mignolet behoorde hij niet meer tot de wedstrijdkern. Deze 23 zijn wél geselecteerd: Mignolet, Horvath, Shinton; Mata, Cools, Mitrovic, Mechele, Deli, Kossounou, Sobol; Rits, Amrabat, Vormer, Vanaken, Schrijvers, Vlietinck, Diatta; Dennis, Sagna, Tau, Okereke, Openda en Vossen.

Sobol groot vraagteken

Maar de grote vraag is: wie speelt morgenavond op linksachter? Eduard Sobol (24) is hoogst twijfelachtig, en Cools toonde afgelopen zaterdag op Oostende allesbehalve een betrouwbaar alternatief. Dat Sobol deze voormiddag tóch mee afreisde naar zijn thuisland, is in de hoop dat hij de komende uren miraculeus fit geraakt. De medische staf van Club doet er alvast alles aan om hem op te lappen.

Nóg meer sinds zaterdagavond, want als aan de kust één iets duidelijk is geworden, dan wel dat Dion Cools op links geen waardige stand-in is. Verdedigend kwetsbaar - Canesin degradeerde hem in het slot tot een kegel - en voetballend beperkt. Cools was in Oostende de auteur van slechte inspeelpasses en voorzetten. Hij kan daarbij wel (terecht) het excuus inroepen dat hij tegen zijn voet moest spelen, maar geruststellend voor Kiev is het niet. Zeker omdat bij Dinamo Tsygankov op rechts zal spelen, op papier hun beste man. Terwijl Cools - vorig seizoen opgegeven door Leko - zaterdag al de zwakste schakel bleek.

“Ik maak nooit evaluaties van spelers in de media, ik doe dat binnenkamers”, bleef Clement eerst nog op de vlakte. “Maar er zijn niet echt verrassingen geweest.” Om vervolgens, toen de mindere linker van Cools ter sprake kwam, toe te geven: “Daarom zijn we nog altijd op zoek naar een linksback.”

Wordt het Cools, geraakt Sobol op miraculeuze wijze toch fit of pakt Clement uit met een surprise van de chef door Deli naar linksachter te trekken?

Tau skipt zondagtraining wegens ziekte

Na Dennis had trouwens ook Percy Tau het vlaggen. De Zuid-Afrikaanse vleugelspits bleef gisteren weg van training wegens ziekte, dit nadat ook Dennis in de aanloop van het duel tegen KV Oostende genoodzaakt was rust te nemen. Vanochtend stapte de zomertransfer evenwel op het vliegtuig, vandaag is hij fit om aan de aftrap te verschijnen.