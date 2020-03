Club laat oog vallen op 17-jarige Costa Ricaan TTV

04 maart 2020

Club Brugge toont interesse in de Costa Ricaanse aanvaller Manfred Ugalde. De 17-jarige spits maakt sinds dit seizoen deel uit van de A-ploeg van Deportivo Saprissa, voor wie hij al 15 keer scoorde in 35 wedstrijden. De jeugdinternational zat de voorbije periode een schorsing van vier speeldagen uit, waarvan hij gebruik maakte om een kijkje te nemen in het Belfius Basecamp. Wél kan Ugalde pas op zijn achttiende verjaardag een contract tekenen, mochten de Bruggelingen de spits straks daadwerkelijk willen vastleggen. Ugalde kan in principe een overeenkomst tekenen op 26 mei, uitgerekend één dag na de slotspeeldag van onze play-offs.

