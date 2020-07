Club krijgt na bekerfinale tegen Antwerp meteen Charleroi over vloer: “Alsof we starten met Play-Off 1" ODBS

08 juli 2020

14u42

Club Brugge kan meteen aan de bak. De bekerfinale op 1 augustus tegen Antwerp (20u30) wordt opgevolgd door een thuismatch tegen Charleroi op zaterdag 8 augustus (16u30). Daarna volgen KV Mechelen uit (16/8 om 13u30), Beerschot of OHL thuis (23/8 om 16u) en Moeskroen uit (29/8 om 20u45).

“Ik denk dat Nils (Van Branteghem, de kalendermanager - nvdr) gedacht heeft dat hij meteen met de niet afgewerkte play-offs van vorig seizoen moet starten”, lachte Roel Vaeyens, sportief coördinator van Club Brugge. “Charleroi is meteen een erg zware tegenstander, zeker omdat we de week ervoor een superbelangrijke match spelen met de bekerfinale. De ambitie om die dubbel te pakken leeft binnen de ganse club. Voor ons is het vorige seizoen nog altijd niet volledig afgewerkt. De honger om die finale te winnen, is groot.”

Nadeel voor blauw-zwart is dat het die opener tegen Charleroi moet afwerken zonder publiek. Of slechts met een klein deeltje daarvan. “Spijtig voor een club met zo’n fanbasis. In recordtijd waren onze 24.000 abonnees de deur uit, terwijl de fans zelfs nog niet weten of ze kunnen komen. Daar zijn we superfier op.”

Na eerder Philippe Clement en de bestuurstop, steekt ook Vaeyens de ambitie niet onder stoelen of banken. “Opnieuw kampioen worden en het goed doen in de beker is het doel. En waarom niet dat tikje beter Europees? Met sterke matchen in Madrid en PSG waren we dicht bij meer puntenwinst.”

