Club krijgt bezoek van oude bekende Perisic, Mitrovic traint weer met de groep

05 januari 2020

13u52 0

Club Brugge heeft voor het tweede jaar op rij gekozen voor een stageverblijf in Qatar. De competitieleider is er niet alleen, naast Eupen is ook Bayern München in de buurt. Club kreeg vanochtend zelfs een oude bekende op bezoek. Vleugelanvaller Ivan Perisic kwam de spelers van zijn ex-ploeg groeten. Langs de zijlijn sloeg de Kroaat een praatje met landgenoot Matej Mitrovic. Perisic zelf is tegenwoordig op uitleenbasis aan de slag bij de Duitse grootmacht.

Mitrovic traint trouwens weer mee met de groep bij Club Brugge. De Kroaat sukkelde bijna een jaar met een enkelletsel. Tijdens de vorige winterstage in Doha moest hij nog vroegtijdig terug naar België, nadat onderzoek uitwees dat er een barst in zijn enkel zat. Bedoeling is dat hij deze week elke dag één van de twee groepstrainingen afwerkt, naast een individueel programma.

