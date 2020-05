Club in het verweer tegen "fake news over stadionplannen” BBO

29 mei 2020

06u45 0 Club Brugge Club Brugge roept inwoners van Sint-Andries op om te stoppen met de verspreiding van foutieve info over het nieuwe stadion, sinds er fictieve ontwerpen zijn verschenen op de Facebookgroep 'Geen groter stadion op Sint-Andries'. De beheerder en moderator van de groep met zo'n 630 leden kregen een aangetekende zending.

“Dergelijke stemmingmakerij zaait nodeloos onrust. Indien u manifest verder foute informatie verspreidt, laat u ons geen andere keuze dan alle mogelijke maatregelen te nemen", aldus Club in de brief. De moderator van de groep, zelf fan van Club en buurtbewoner, reageert verontwaardigd: "Ik word afgedreigd door Club Brugge. Die simulaties, die een mogelijke impact op de buurt schetsen op basis van de gangbare afmetingen, zijn niet eens van mijn hand."

Volgens Club is er nog geen definitief ontwerp van het stadion en wil men foute opvattingen de wereld uit helpen. "Van de tien aangeschreven architecten en bouwconsortia, zijn er drie weerhouden. Die zijn nu bezig met een voorontwerp. Er is nog geen beslissing gevallen. Er komt een nieuw infomoment voor de buurt in juli, in alle openheid", klinkt het.

