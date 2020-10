Club huurt Lang (Ajax) met optie van 6 miljoen, West Brom grijpt naast Dennis NP/TTV

06 oktober 2020

06u19 66 Club Brugge Club Brugge heeft op de valreep dan toch toegeslagen. De landskampioen haalt met Noa Lang een 21-jarige flankaanvaller van Ajax en belofte-international bij Oranje naar Jan Breydel. Hij moet voorin de concurrentie aanscherpen. Emmanuel Dennis (22) blijft bij blauw-zwart.

Een échte match.. 😉 #WelkomNoa pic.twitter.com/59fpLzISfh Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

De officiële aankondiging liet op zich wachten, maar Noa Lang is uiteindelijk toch de zomeraanwinst van Club Brugge. De flankaanvaller wordt één jaar gehuurd van Ajax, inclusief een optie van 6 miljoen euro die in principe tot een definitieve transfer zal leiden. Lang - die in Amsterdam nog een contract had tot 2021 - moet bij de landskampioen voorin voor extra snelheid, creativiteit en scorend vermogen zorgen. Aan zelfvertrouwen alvast geen gebrek bij de international van Jong Oranje.

Zijn komst stond finaal los van het dossier Emmanuel Dennis. West Bromwich Albion deed gisteren nog een ultieme poging om het woelwater van Club naar de Premier League te halen, maar hun bod voldeed niet aan de eisen om een werkvergunning te krijgen voor Dennis. De interesse van Brighton & Hove Albion was dan weer niet concreet genoeg. Dennis blijft dus bij Club.

